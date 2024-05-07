نوير يعلن التحدي قبل لقاء ريال مدريد

تحدث مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني عن القمة المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني التي ستقام في العاشرة من مساء غدًا الأربعاء على ملعب “سانتياجو برنابيو” ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.

وقال مانويل نوير في المؤتمر الصحفي للمباراة: “ستعتمد على حالة الفريقين يوم المباراة. كما أن الهدف الأول مهم. ضد فريق مثل ريال دائمًا ما تكون التفاصيل الصغيرة مهمة. سيكون التركيز من الطرفين عاليًا جدًا. من الناحية الهجومية، نملك نحن وهم قوة هجومية كبيرة جدًا”.

وبسؤاله هل يستعد نوير مثل عام 2012 أيضًا لركلات الترجيح؟ أكد مانويل نوير: “هذا نصف نهائي، مباراة إقصاء، الحراس يستعدون لكل الإحتمالات. كما أننا كفريق مستعدون إذا استمرت المباراة لأكثر من 120 دقيقة أو حتى لركلات الترجيح. سيكون التركيز مرتفعًا حتى النهاية.”

وعن أخطر لاعب من ريال مدريد ؟ قال مانويل نوير: “من الصعب بالنسبة لي تسليط الضوء على لاعب واحد. الريال لديه لاعبون هجوميون بارعون. لديهم العديد من الشباب الذين يمكنهم صنع الفارق.”

وردًا عن الاجواء في سانتياجو بيرنابيو ؟ قال مانويل نوير: “عاطفيًا عليك أن تركز على نفسك حتى في ملعب مثل هذا وأمام فريق مثل هذا. يجب أن يكون لديك ثقة في نفسك. عليك أن تحول الضغط إلى شيء إيجابي. سنحاول أن نفعل ذلك غداً. إذا قدمنا أدائنا على أرض الملعب فسنكون مرشحين بالتأكيد للنهائي” .