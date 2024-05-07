نوير يعلن التحدي قبل لقاء ريال مدريد

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    12:00
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    12:00
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    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
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    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
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    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

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  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

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  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

7 مايو 2024

نوير يعلن التحدي قبل لقاء ريال مدريد

رياضة
نوير يعلن التحدي قبل لقاء ريال مدريد

تحدث مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني عن القمة المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني التي ستقام في العاشرة من مساء غدًا الأربعاء على ملعب “سانتياجو برنابيو” ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.

وقال مانويل نوير في المؤتمر الصحفي للمباراة: “ستعتمد على حالة الفريقين يوم المباراة. كما أن الهدف الأول مهم. ضد فريق مثل ريال دائمًا ما تكون التفاصيل الصغيرة مهمة. سيكون التركيز من الطرفين عاليًا جدًا. من الناحية الهجومية، نملك نحن وهم قوة هجومية كبيرة جدًا”.

وبسؤاله هل يستعد نوير مثل عام 2012 أيضًا لركلات الترجيح؟ أكد مانويل نوير: “هذا نصف نهائي، مباراة إقصاء، الحراس يستعدون لكل الإحتمالات. كما أننا كفريق مستعدون إذا استمرت المباراة لأكثر من 120 دقيقة أو حتى لركلات الترجيح. سيكون التركيز مرتفعًا حتى النهاية.”

وعن أخطر لاعب من ريال مدريد ؟ قال مانويل نوير: “من الصعب بالنسبة لي تسليط الضوء على لاعب واحد. الريال لديه لاعبون هجوميون بارعون. لديهم العديد من الشباب الذين يمكنهم صنع الفارق.”

وردًا عن الاجواء في سانتياجو بيرنابيو ؟ قال مانويل نوير: “عاطفيًا عليك أن تركز على نفسك حتى في ملعب مثل هذا وأمام فريق مثل هذا. يجب أن يكون لديك ثقة في نفسك. عليك أن تحول الضغط إلى شيء إيجابي. سنحاول أن نفعل ذلك غداً. إذا قدمنا أدائنا على أرض الملعب فسنكون مرشحين بالتأكيد للنهائي” .

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