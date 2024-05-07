التشكيل الرسمي لقمة باريس سان جيرمان وبورسيا دورتموند

أعلن الجهازان الفنيان لفريقا باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند التشكيل الرسمي للقمة المقرر اقامتها في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “حديقة الأمراء”، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-24.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، لوكاس بيرالدو، نونو مينديز

خط الوسط: زائير إيمري، فيتينها، فابيان رويز

خط الهجوم: ديمبيلي، جونزالو راموس، كيليان مبابي

بينما جاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: كوبل

خط الدفاع: رايرسون، هوملز، شلوتربيك، ماتسن

خط الوسط: إيمري كان، براندت، سابيترز

خط الهجوم: سانشو، فولكروج، أديمي