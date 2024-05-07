صديق رونالدو على أبواب الدوري السعودي

ذكرت تقارير أن نجم يوفنتوس، بات على أعتاب مغادرة النادي بعد 9 سنوات بقميص “السيدة العجوز”.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن البرازيلي أليكس ساندرو، تلقى عدة عروض شفهية من أندية سعودية.

وبجانب العروض السعودية، ذكر الموقع أن هناك اهتماما كبيرا من جانب ساو باولو البرازيلي بالتعاقد مع ساندرو، علما بأنه سبق له اللعب في صفوف سانتوس قبل الانتقال إلى بورتو، ومنه إلى اليوفي في 2015.

وتزامل أليكس مع كريستيانو رونالدو في صفوف اليوفي، خلال الفترة التي أمضاها الدون بقميص البيانكونيري، بعد رحيله عن ريال مدريد في 2018.