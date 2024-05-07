المدير الإقليمي للصحة العالمية يطالب بوقف فوري للعملية العسكرية في رفح لحماية 1.5 مليون شخص

دعت الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إلى وقف فوري للعملية العسكرية في رفح، محذرة من مخاطرها الداهمة على 1.5 مليون شخص، بينهم 600 ألف طفل.

وأوضحت بلخي عبر حسابها على “إكس”، أن العملية العسكرية تُهدد سلامة وأمن المدنيين، وتُعيق الجهود الحثيثة للنظام الصحي لمواصلة عمله في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأكدت بلخي على التزام منظمة الصحة العالمية وشركائها بتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين، مشددة على ضرورة فتح معبر رفح البري بشكل عاجل لتسهيل إيصال المساعدات الطبية والمواد الغذائية.

وحذرت من أن التصعيد المستمر في العنف قد يؤدي إلى انهيار المنظومة الإنسانية الهشة في المنطقة.

وناشدت بلخي جميع الأطراف المعنية بضرورة حماية المستشفيات في رفح وتزويدها بالمستلزمات الطبية اللازمة لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية للمرضى.

وختمت بلخي بيانها بالتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وعاجل، “باسم الإنسانية ولأجلها”.