نيمار يقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من الفيضانات بالبرازيل

في لفتة رائعة، قدم نجم الهلال نيمار داسيلفا مساعدات غذائية للمتضررين من الفيضانات في بلاده البرازيل، بعد أن ضربت الفيضانات البلاد في الفترة الأخيرة وأسقطت العديد من الضحايا.

وأثرت الفيضانات واسعة النطاق على البرازيل بعد هطول أمطار غزيرة على الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، حيث توفى ما يقرب من 85 شخصًا وتم نقل ما يقرب من 150 ألفًا من منازلهم وفقًا لأحدث التقارير الإعلامية.

وفي وقت الشدة الكبيرة، أرسل النجم البرازيلي نيمار إغاثة غذائية إلى وطنه، ووجه رسالة لتشجيع المزيد من الناس على التبرع.

ونشر اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا صورة لطائرة تحمل مواد إغاثة غذائية إلى البرازيل، كما كتب في التعليق: “لا أحب ولا أحب أن أنشر كل ما أفعله أو أساعده، لأن من يفعل ذلك، يفعل ذلك من القلب، وليس من خلال نشر ذلك”.