المؤتمر الدولي للتدريب القضائي يختتم أعماله بالرياض

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    12:00
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    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
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    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
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    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

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    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

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  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

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    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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    نوفمبر - نوفمبر

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  • 20 - 21
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فريق التحرير

7 مايو 2024

المؤتمر الدولي للتدريب القضائي يختتم أعماله بالرياض

محليات
المؤتمر الدولي للتدريب القضائي يختتم أعماله بالرياض

اختتمت اليوم في الرياض فعاليات المؤتمر الدولي للتدريب القضائي، المعنون بـ “مستقبل التدريب القضائي والقانوني في عصر التحول الرقمي”، بمشاركة أكثر من 600 متخصص و45 متحدثًا وخبيرًا دوليًا.

امتدت مناقشات المؤتمر على مدى يومين، حيث استعرضت قضايا مستقبل التدريب القضائي في ظل التحول الرقمي، وسُبل تطوير المحتوى التدريبي في المجال القضائي والعدلي، إضافةً إلى استخدام الوسائل التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في التدريب القضائي والعدلي، وكذلك آليات قياس وتطوير أثر التدريب.

وفي كلمة افتتاح المؤتمر، أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على التقدم التنموي الكبير الذي شهدته السعودية في جميع المجالات، بما في ذلك المجال العدلي، منذ انطلاق رؤية السعودية 2030.

كما شدد على جهود وزارة العدل في تعزيز الجودة الموضوعية في النواحي القانونية، من خلال تطوير الأدوات والوسائل التي تساهم في رفع كفاءة المنظومة العدلية، بما في ذلك التدريب والتأهيل وإدارة المعرفة العدلية.

المؤتمر شهد مناقشات حول التحديات والفرص التي تواجه مستقبل التدريب القضائي، وأثر التقنية والذكاء الاصطناعي في تطويره، إلى جانب بناء وصناعة المحتوى التدريبي وقياس أثر التدريب.

وتناولت الجلسات العلمية مواضيع متنوعة تتعلق بتقييم وقياس الأثر التدريبي وتأثير السياقات الثقافية والاجتماعية على التدريب القضائي والقانوني.

تأتي هذه الفعالية ضمن جهود تطوير التدريب القضائي والعدلي في السعودية، والتي تهدف إلى مواكبة التطورات العصرية واستعراض التجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز التوجهات الحديثة في تجويد منظومة التدريب والتأهيل العدلي.

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