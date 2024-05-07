رسالة وداع من كعكي لجماهير الاتحاد

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    12:00
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    12:00
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    12:00
  • 20 - 24
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  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

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    مايو - مايو

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  • 25 - 27
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  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

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  • 2 - 4
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    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

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  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

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    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

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  • 9 - 11
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    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

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  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

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    أكتوبر - نوفمبر

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فريق التحرير

7 مايو 2024

رسالة وداع من كعكي لجماهير الاتحاد

رياضة
رسالة وداع من كعكي لجماهير الاتحاد

حرص أحمد عصام كعكي، نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على كرة القدم بنادي الإتحاد، على توجيه رسالة لجماهير فريقه.

وكان أنمار الحائلي الرئيس الحالي لاتحاد جدة، قد أكد قبل أيام أنه سيودع النادي بنهاية الموسم الحالي، وأنه سيمنح أصواته للمرشح لؤي ناظر، وهو الأمر ذاته الذي سيقدم عليه كعكي.

وكتب كعكي عبر حسابه الشخصي بمنصة إكس، مساء اليوم الثلاثاء: “جماهير نادينا العظيم تشرفت بخدمة الكيان الاتحادي قادما من مدرجه الكبير، والذي افتخر بأن أعود إليه مجددا  بعد أكثر من 10سنوات خدمت فيها عميد الأندية من عدة مواقع.”

وتابع:” خلال عمل مجلس إدارتنا لم نراهن على إمكانياتنا وتجربتنا وطموحنا وما قدمناه من دعم، بل رهنا نجاحنا بعد الله بموقف ووقفة جماهير الذهب خلف ناديها.”

وأوضح: “فما تحقق من نجاح يحسب لهم في المقام الأول، والخطأ نحن نتحمله، أمضينا معا (إدارة وجمهورا) 4 سنوات ملحمية بما تعنيه الكلمة؛ صفا واحدا.. قلبا واحدا..”

وأردف: “تتوجت بعودة نادينا العريق بطلا للدوري بعد سنوات طويلة، وبطل السوبر، ثم مضينا نكرر مجد المشاركة في كأس العالم للأندية ونفتخر بكم وبكل ما تحقق معكم.”

وأتم :” أعتز اليوم بعد ترجلنا من مواقعنا بمنح كافة الأصوات التي أملكها من خلال الجمعية العمومية للمرشح لرئاسة نادينا اخي لؤي ناظر، متمنيا له ولاتحادنا مزيدا من النجاح والاستقرار.. جمهور نادينا الحبيب عبارات الشكر لا توفيكم .. استودعتكم الله.”

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