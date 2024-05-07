رئيس “فايزر”: نعتبر السرطان “كوفيد جديد” بالنسبة لشركتنا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر”، ألبرت بورلا، عن خطط طموحة لاستهداف سوق علاج السرطان بعد انحسار وباء “كوفيد-19” وتراجع الطلب العالمي على اللقاحات.

بحسب ما نقلت شبكة Fox Business، أوضح بورلا أن “فايزر” تهدف إلى تطوير عقاقير مبتكرة لعلاجات السرطان الرائجة، بهدف تعويض تراجع الأعمال بعد فترة الجائحة التي شهدت إيرادات قياسية للشركة.

في العام 2022، بلغت إجمالي مبيعات “فايزر” حوالي 157 مليار دولار، حيث ساهمت لقاحات “كوفيد-19” بنسبة كبيرة تقدر بحوالي 37.8 مليار دولار، بالإضافة إلى إيرادات من أقراص العلاج المضادة للفيروسات مثل “باكسلوفيد” بحوالي 18.9 مليار دولار.

لكن في عام 2023، شهدت المبيعات انخفاضًا حادًا بنسبة أكثر من النصف، حيث وصلت إلى 71 مليار دولار، وهو ما أثر على أسهم الشركة بتراجع نسبته 42% منذ نهاية 2022، نتيجة الهبوط السريع في الطلب على منتجات الشركة المتعلقة بـ”كوفيد-19″.

مع هذا التحدي، قامت الشركة بتنفيذ خطط كبيرة لخفض التكاليف، من خلال تسريح مئات الموظفين في منشآتها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيرلندا، وهو ما وصفه بورلا بأنه “حملة جيدة للغاية لاحتواء التكاليف”، معتبرًا أنها ساهمت في تحقيق “نتائج جيدة للغاية” للشركة في بدايات عام 2024.

بورلا أكد أيضًا أن “فايزر” تتوقع تحقيق تقدم هام في مجال علاجات السرطان المبتكرة، مما يعكس التزام الشركة بالتوسع والتنوع في مجال الأدوية والتكنولوجيا الطبية.