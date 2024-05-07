المركز الوطني للأمن السيبراني يصدر تحذيرًا بشأن تحديثات أمنية لمنتجات Google

أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية تحذيرًا عالي الخطورة بشأن ثغرات أمنية في منتجات Google.

ووفقًا للتحذير، فإن الثغرات تؤثر على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك Chrome و Android و Gmail و Google Drive.

يمكن أن تسمح هذه الثغرات للمهاجمين بالوصول إلى بيانات المستخدمين، بما في ذلك كلمات المرور والمعلومات المالية.

ويوصي المركز الوطني للأمن السيبراني بتحديث جميع منتجات Google المتأثرة على الفور.

ويمكن العثور على مزيد من المعلومات حول التحديثات على موقع Google على الويب.