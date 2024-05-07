جوجل تعدل إعدادات المصادقة الثنائية

أعلنت جوجل عن تغييرات في عملية إعداد المصادقة الثنائية 2FA، المعروفة أيضًا باسم عملية التحقق بخطوتين 2SV، تشمل تبسيط إجراءاتها مما يجعلها سهلة وآمنة للمستخدمين من أجل حماية حساباتهم.

بدأت جوجل بتوفير عملية جديدة ومحسنة للمستخدمين، تُمكنهم من البدء في إعداد المصادقة الثنائية 2FA مباشرةً عبر اختيار طرق آمنة، مثل تطبيقات المصادقة أو مفاتيح الأمان العتادية.

كان إعداد المصادقة الثنائية في السابق يستلزم تقديم رقم الهاتف أولًا، قبل إضافة تطبيق المصادقة. وفي إطار التحديث، لم يعد التحقق من رقم الهاتف إلزاميًا لإعداد المصادقة الثنائية.

ويمكن للمستخدمين الآن اختيار رمز يعتمد على الوقت، مثل Google Authenticator، أو ربط مفتاح أمان عتادي.

وتقدم جوجل خيارات لربط مفاتيح الأمان العتادية، حيث يُمكن للمستخدمين اختيار تسجيل بيانات FIDO1 عبر مفتاحهم أو إعداد مفتاح مرور لأحد المفاتيح.

وبالإضافة إلى ذلك، عدلت جوجل كيفية إيقاف تشغيل المصادقة الثنائية، حيث لم يعد ذلك يعني إزالة جميع الإجراءات الأمنية المرتبطة بها.

وتطرح جوجل هذه التحديثات لكل من المشتركين في Google Workspace والمستخدمين الذين لديهم حسابات جوجل الشخصية، وهي خطوة تأتي في إطار جهود جوجل لتعزيز الأمان الرقمي لملايين المستخدمين، وفقًا لبيانات الشركة.