جوجل تعدل إعدادات المصادقة الثنائية

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    12:00
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    12:00
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    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
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    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
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    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

8 مايو 2024

جوجل تعدل إعدادات المصادقة الثنائية

منوعات
جوجل تعدل إعدادات المصادقة الثنائية

أعلنت جوجل عن تغييرات في عملية إعداد المصادقة الثنائية 2FA، المعروفة أيضًا باسم عملية التحقق بخطوتين 2SV، تشمل تبسيط إجراءاتها مما يجعلها سهلة وآمنة للمستخدمين من أجل حماية حساباتهم.

بدأت جوجل بتوفير عملية جديدة ومحسنة للمستخدمين، تُمكنهم من البدء في إعداد المصادقة الثنائية 2FA مباشرةً عبر اختيار طرق آمنة، مثل تطبيقات المصادقة أو مفاتيح الأمان العتادية.

كان إعداد المصادقة الثنائية في السابق يستلزم تقديم رقم الهاتف أولًا، قبل إضافة تطبيق المصادقة. وفي إطار التحديث، لم يعد التحقق من رقم الهاتف إلزاميًا لإعداد المصادقة الثنائية.

ويمكن للمستخدمين الآن اختيار رمز يعتمد على الوقت، مثل Google Authenticator، أو ربط مفتاح أمان عتادي.

وتقدم جوجل خيارات لربط مفاتيح الأمان العتادية، حيث يُمكن للمستخدمين اختيار تسجيل بيانات FIDO1 عبر مفتاحهم أو إعداد مفتاح مرور لأحد المفاتيح.

وبالإضافة إلى ذلك، عدلت جوجل كيفية إيقاف تشغيل المصادقة الثنائية، حيث لم يعد ذلك يعني إزالة جميع الإجراءات الأمنية المرتبطة بها.

وتطرح جوجل هذه التحديثات لكل من المشتركين في Google Workspace والمستخدمين الذين لديهم حسابات جوجل الشخصية، وهي خطوة تأتي في إطار جهود جوجل لتعزيز الأمان الرقمي لملايين المستخدمين، وفقًا لبيانات الشركة.

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