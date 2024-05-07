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    سبتمبر - سبتمبر

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    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

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    سبتمبر - سبتمبر

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    أكتوبر - أكتوبر

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فريق التحرير

8 مايو 2024

طريقة مثبتة علميًا لاكتشاف متى يحتاج الجسد إلى شرب المياه

منوعات
طريقة مثبتة علميًا لاكتشاف متى يحتاج الجسد إلى شرب المياه

تداول مقطع فيديو واسع الانتشار على منصة “تيك توك” يكشف عن طريقة بسيطة وفعالة لمعرفة متى يحتاج الجسم للماء.

هذه الطريقة المعتمدة علمياً قد أثارت اهتمام الكثيرين وقد تكون ذات أهمية خاصة في فصل الصيف أو أثناء ممارسة الرياضة.

الطريقة تتمثل في ضغط الجلد على مستوى مفاصل الأصابع، حيث إذا عاد الجلد إلى مكانه بسرعة فإن الشخص يكون رطباً، أما إذا استمر في التقيد فذلك قد يشير إلى جفاف الجسم.

وقد أكدت الدكتورة دانا بريمز، جراحة القدم، على صحة هذه الطريقة وأشارت إلى أهمية مرونة الجلد كمؤشر لمستويات الترطيب.

الاختبار يمكن تطبيقه على مناطق مختلفة من الجسم مثل اليدين، البطن، والصدر، وفي حالة عدم انتعاش الجلد بسرعة ينصح بشرب الماء.

كما يجب مراقبة صعوبة قرصة الجلد، فإذا كانت صعبة فذلك قد يدل على وجود وذمة وحاجة لتنظيم مستويات السوائل بالجسم.

حتى الجفاف الخفيف يمكن أن يسبب آثاراً على الصحة مثل الشعور بالضبابية، الصداع، والعطش الشديد.

لذا، فهذه الطريقة تعتبر وسيلة سهلة وفعالة للتأكد من توازن مستويات الترطيب في الجسم، وينبغي استشارة الطبيب في حالة وجود أعراض مستمرة للجفاف.

مع زيادة درجات الحرارة والنشاط البدني، يصبح الحفاظ على ترطيب جسمنا أمراً أساسياً.

وبفضل هذه الطريقة البسيطة، يمكن للأفراد مراقبة احتياجاتهم من الماء بشكل أكثر فعالية، مما يسهم في الحفاظ على صحتهم وراحتهم اليومية.

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