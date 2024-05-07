أسطورة ريال مدريد السابق يقترب من النصر

كشفت بعض التقارير الصحفية عن اقتراب هييرو أسطورة ريال ريال مدريد السابق من التوقيع لنادي النصر.

وبحسب ما ذكرته شبكة “ريليفو”، اليوم الثلاثاء، فإن فرناندو هييرو، قائد الفريق الملكي السابق، يتواجد في العاصمة السعودية لوضع اللمسات الأخيرة على توقيعه عقدا يتولى بموجبه منصب المدير الرياضي لنادي النصر

وأضافت أن هييرو، صاحب ال56 عاما، اتفق مع إدارة النصر على كل التفاصيل، ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي “الذي لن يستغرق وقتا طويلا”.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن مفاوضات النصر وهييرو، الذي يعمل حاليا مديرا رياضيا لشيفاس دي جوادالاخارا المكسيكي، بدأت منذ عدة أسابيع.

ويبحث النصر منذ شهور عن مدير رياضي بسيرة ذاتية قوية لخلافة مارسيلو سالازار، فيما اعتذر عن المنصب البرتغالي ميجيل روبيرو.