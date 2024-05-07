آبل تُطلق iPad Air الجديد بتصميم صديق للبيئة وشاشة أكبر

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

8 مايو 2024

آبل تُطلق iPad Air الجديد بتصميم صديق للبيئة وشاشة أكبر

منوعات
آبل تُطلق iPad Air الجديد بتصميم صديق للبيئة وشاشة أكبر

أعلنت آبل يوم الثلاثاء عن إطلاق iPad Air الجديد، والذي يتميز بتصميم صديق للبيئة وشاشة أكبر.

يأتي الجهاز بمقاسين، وهما 11 بوصة و13 بوصة، وتقنية Liquid Retina، مما يوفر أداءً محسّنًا وتعددية في الاستخدام، بالإضافة إلى قدرات ذكاء اصطناعي وكاميرا أمامية جديدة في الوضع الأفقي.

تتيح الشاشة الأكبر للمستخدمين مساحة إضافية للإبداع والعمل، سواء كان ذلك في تطبيقات المساحة الحرة أو عرض عدة تطبيقات في نظام iPadOS.

كما تأتي الشاشة بتقنيات متطورة من Liquid Retina ومقاومة للانعكاس، وتقدم محتوى غنيًا وعالي الجودة.

الجهاز مدعوم بمعالج M2 من آبل، مما يضمن أداءً سريعًا وفعّالًا بنسبة 50% أسرع من الجيل السابق.

كما تأتي iPad Air بخيارات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، ما يعزز من قدرات التخزين والاستخدام.

تم تحسين التصميم الخارجي للجهاز، مع تغيير موضع الكاميرا الأمامية لدعم استخدام الجهاز مع الكيبورد للاجتماعات عن بُعد.

كما تم تطوير الكاميرا الخلفية لتقديم صور وفيديوهات عالية الوضوح والتفاصيل.

من الجوانب البيئية، يعتمد iPad Air على مواد معاد تدويرها بنسبة 100%، مثل الألومنيوم والعناصر الأرضية النادرة والذهب، مما يدعم جهود آبل في الاستدامة والحفاظ على البيئة.

كما يأتي الجهاز بتطبيقات مدمجة مفيدة ومتنوعة، ويتميز بتكلفة أقل مقارنة بـ iPad Pro.

بشكل عام، يتيح iPad Air الجديد للمستخدمين تجربة مميزة ومستدامة، مع مزايا تقنية متطورة وتصميم صديق للبيئة.

تابعنا: