آبل تُطلق iPad Air الجديد بتصميم صديق للبيئة وشاشة أكبر

أعلنت آبل يوم الثلاثاء عن إطلاق iPad Air الجديد، والذي يتميز بتصميم صديق للبيئة وشاشة أكبر.

يأتي الجهاز بمقاسين، وهما 11 بوصة و13 بوصة، وتقنية Liquid Retina، مما يوفر أداءً محسّنًا وتعددية في الاستخدام، بالإضافة إلى قدرات ذكاء اصطناعي وكاميرا أمامية جديدة في الوضع الأفقي.

تتيح الشاشة الأكبر للمستخدمين مساحة إضافية للإبداع والعمل، سواء كان ذلك في تطبيقات المساحة الحرة أو عرض عدة تطبيقات في نظام iPadOS.

كما تأتي الشاشة بتقنيات متطورة من Liquid Retina ومقاومة للانعكاس، وتقدم محتوى غنيًا وعالي الجودة.

الجهاز مدعوم بمعالج M2 من آبل، مما يضمن أداءً سريعًا وفعّالًا بنسبة 50% أسرع من الجيل السابق.

كما تأتي iPad Air بخيارات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، ما يعزز من قدرات التخزين والاستخدام.

تم تحسين التصميم الخارجي للجهاز، مع تغيير موضع الكاميرا الأمامية لدعم استخدام الجهاز مع الكيبورد للاجتماعات عن بُعد.

كما تم تطوير الكاميرا الخلفية لتقديم صور وفيديوهات عالية الوضوح والتفاصيل.

من الجوانب البيئية، يعتمد iPad Air على مواد معاد تدويرها بنسبة 100%، مثل الألومنيوم والعناصر الأرضية النادرة والذهب، مما يدعم جهود آبل في الاستدامة والحفاظ على البيئة.

كما يأتي الجهاز بتطبيقات مدمجة مفيدة ومتنوعة، ويتميز بتكلفة أقل مقارنة بـ iPad Pro.

بشكل عام، يتيح iPad Air الجديد للمستخدمين تجربة مميزة ومستدامة، مع مزايا تقنية متطورة وتصميم صديق للبيئة.