جامعة الملك فيصل ضمن أفضل الجامعات العالمية في 5 تخصصات علمية

في تقييم جديد صدر عن تصنيف QS العالمي للمجالات العلمية لعام 2024، حققت جامعة الملك فيصل نجاحاً باهراً حيث صُنفت ضمن أفضل الجامعات العالمية في خمس مجالات علمية مميزة، شملت؛ الهندسة الكيميائية، والطب، والكيمياء، والصيدلة، وعلوم الحاسب، مقارنة بالعام الماضي الذي صُنفت فيه الجامعة في مجال علمي واحد فقط وهو الطب.

ونقلاً عن وكالة الأنباء السعودية، أعرب رئيس الجامعة المكلف الدكتور مهنا الدلامي، عن سعادته واعتزازه وفخره بهذا الإنجاز الكبير الذي يؤكد مكانة جامعة الملك فيصل المرموقة بين نظيراتها في العالم، شاكراً كل الكليات وأعضاء هيئة التدريس الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز الملفت.

ومن جانبه، أكد المشرف على إدارة التخطيط الإستراتيجي والهوية المؤسسية المكلف الدكتور أحمد الصفران، سعي الإدارة لتجويد البيانات وتطوير الإستراتيجيات للتعزيز من مكانة الجامعة العالمية والمحلية في هذه التصنيفات.

وأشار إلى أن جامعة الملك فيصل شهدت مؤخراً تحسناً ملحوظاً ومتميزاً في العديد من التصنيفات العالمية لتكون من بين أفضل 301-350 جامعة عالمياً في العلوم الصيدلانية وفقاً لهذا التصنيف.