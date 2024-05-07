7 علامات تدل على نقص البروتين في الجسم

في عالم التغذية والصحة، يعتبر البروتين أحد المغذيات الرئيسية التي تلعب دورًا حاسمًا في دعم وظائف الجسم المختلفة.

وتقوم البروتينات بدعم بناء الأنسجة وإصلاحها، إلى جانب دورها الكبير في دعم وظيفة المناعة والحفاظ على كتلة العضلات.

وعلى الرغم من ندرة نقص البروتين في البلدان المتقدمة، إلا أن النباتيين وكبار السن وبعض الأفراد الذين يعانون من حالات صحية خاصة قد يكونون عرضة لهذا النقص.

وفي تقرير جديد نشره موقع “onlymyhealth” الطبي، تم التركيز على أعراض وعلامات نقص البروتين للكشف المبكر والتدخل السريع، ومن بين أبرز هذه الأعراض:

1- فقدان العضلات وضعفها:

يُعدّ فقدان العضلات أحد أكثر أعراض نقص البروتين وضوحًا،

حيث يُصبح الجسم غير قادر على صيانة وإصلاح الأنسجة العضلية، مما يُؤدي إلى الشعور بالضعف، وصعوبة أداء المهام البدنية، وانخفاض كتلة العضلات.

2- الوذمة (التورم):

يُساهم البروتين في تنظيم توازن السوائل في الجسم، ويُمكن أن يُؤدي نقص البروتين إلى تراكم السوائل في الأنسجة، مما يُسبب التورم، خاصةً في القدمين والكاحلين واليدين والبطن.

3- تغيرات في صحة الشعر والجلد والأظافر:

يُمكن أن يُؤثر نقص البروتين على مظهر ووظائف الشعر والجلد والأظافر، حيث يُصبح الشعر هشًا ويتساقط، بينما يُصبح الجلد جافًا ومتقشرًا، وتُصبح الأظافر هشة أو متعرجة.

4- التعب والضعف العام:

يُعدّ البروتين ضروريًا لإنتاج الطاقة، ويُمكن أن يُؤدي نقص البروتين إلى الشعور بالتعب والضعف العام، حيث قد يلجأ الجسم إلى تكسير العضلات للحصول على الأحماض الأمينية للطاقة، مما يُفقد الجسم كتلته العضلية ويُضعفه.

5- تأخر التئام الجروح:

يُعدّ البروتين ضروريًا لعملية إصلاح وتجديد الأنسجة، ويُمكن أن يُؤدي نقص البروتين إلى تأخر التئام الجروح والإصابات والشقوق الجراحية، ويزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

6- ضعف النمو:

يُعدّ البروتين ضروريًا للنمو والتطور الطبيعيين، خاصةً لدى الأطفال والمراهقين، ويُمكن أن يُؤدي نقص البروتين إلى توقف النمو والتطور، وتأخر المعالم، وضعف الوزن، وانخفاض كتلة العضلات.

7- ضعف وظيفة المناعة:

يُعدّ البروتين ضروريًا لإنتاج الأجسام المضادة والخلايا المناعية التي تُدافع عن الجسم ضد العدوى والأمراض، ويُمكن أن يُؤدي نقص البروتين إلى ضعف جهاز المناعة، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى والأمراض المزمنة.

ومن أجل الحفاظ على صحة جيدة ومنع مضاعفات نقص البروتين، يجب التأكد من تناول كمية كافية من الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والأسماك والبقوليات والمكسرات والبذور.

كما يمكن استشارة أخصائي التغذية لتوجيهك بشأن النظام الغذائي المناسب لاحتياجاتك الخاصة.