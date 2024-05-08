دراسة أمريكية: زيت الزيتون يقلل خطر الخرف المميت

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الرياض
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فعاليات
معارض
11 - 16
مايو - مايو
المستقبل الذكي
12:00
11 - 13
مايو - مايو
معرض الذكاء الاصطناعي
12:00
12 - 14
مايو - مارس
معرض الأخشاب
12:00
13 - 15
مايو - مايو
ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني
12:00
13 - 15
مايو - مايو
مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة
12:00
13 - 18
مايو - مايو
ملتقى الجودة الدولي
12:00
13 - 15
مايو - مايو
معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024
12:00
14 - 17
مايو - مايو
المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري
12:00
16 - 18
مايو - مايو
المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي
12:00
20 - 24
مايو - مايو
معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024
8:AM -11:45PM
20 - 22
مايو - مايو
مؤتمر مستقبل الطيران
12:00
21 - 22
مايو - مايو
الملتقى العالمي للهيدروجين
12:00
21 - 23
مايو - مايو
معرض الأغذيه السعودي
12:00
23 - 25
مايو - مايو
جوانا الدولي للسيارات 4
12:00
26 - 28
مايو - مايو
المعرض الدولي للقطاع غير الربحي
12:00
28 - 29
مايو - مايو
منتدى مستقبل السياحة
12:00
30
مايو
اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024
8:AM -11:45PM
4 - 7
يونيو - يونيو
المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها
12:00
25 - 27
يونيو - يونيو
معرض الخدمات اللوجستيه
12:00
10 - 11
يوليو - يوليو
المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل
Days
2 - 4
سبتمبر - سبتمبر
المعرض السعودي للأخشاب والمكائن
Days
2 - 4
سبتمبر - سبتمبر
ليرن
Days
3 - 5
سبتمبر - سبتمبر
معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة
Days
3 - 5
سبتمبر - سبتمبر
هدايـات القرآن في بناء الإنسـان
Days
9 - 11
سبتمبر - سبتمبر
البنية التحتية والمدن الذكية
Days
9 - 11
سبتمبر - سبتمبر
معرض الميـاه العالمي
Days
24 - 26
سبتمبر - سبتمبر
المعرض الســعودي لإدارة النفايـات
Days
24 - 26
سبتمبر - سبتمبر
المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات
Days
26 - 29
سبتمبر - سبتمبر
طلة
Days
8 - 10
أكتوبر - أكتوبر
المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024
DAYS
8 - 10
أكتوبر - أكتوبر
معرض البناء الرياضي 2024
DAYS
10 - 11
أكتوبر - أكتوبر
القمة العالمية لقادة العقار 2024
DAYS
28 - 30
أكتوبر - أكتوبر
المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024
DAYS
31 - 3
أكتوبر - نوفمبر
معرض سعودي أوتو شو 2024
DAYS
4 - 7
نوفمبر - نوفمبر
معرض سعودي إلينكس 2024
DAYS
4 - 7
نوفمبر - نوفمبر
معرض البناء السعودي 2024
DAYS
20 - 21
نوفمبر - نوفمبر
معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024
DAYS
5 - 14
ديسمبر - ديسمبر
مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024
8:AM -12:45PM
برنامج جودة الحياة
برنامج صندوق الاستثمارات العامة
برنامج خدمة ضيوف الرحمن
برنامج التحول الوطني
برنامج الإسكان
برنامج تنمية القدرات البشرية
برنامج تحول القطاع الصحي
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
برنامج تطوير القطاع المالي
فريق التحرير
8 مايو 2024
دراسة أمريكية: زيت الزيتون يقلل خطر الخرف المميت
الفيديو والإنفوغراف
دراسة جديدة نشرتها الجمعية الطبية الأمريكية تثبت فوائد عديدة لزيت الزيتون في تقليل خطر الخرف المميت.
#الخرف المميت
#دراسة أمريكية
#زيت الزيتون
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