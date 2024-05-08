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فريق التحرير

8 مايو 2024

تعليق إرسال 1800 قنبلة أمريكية إلى إسرائيل.. السر في رفح

دوليات
تعليق إرسال 1800 قنبلة أمريكية إلى إسرائيل.. السر في رفح

أعلن مسؤول أمريكي، الثلاثاء، أنّ الولايات المتّحدة علّقت الأسبوع الماضي إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل.

وعزا المسؤول ذلك إلى فشل الدولة العبرية في معالجة “مخاوف” واشنطن إزاء خطط الجيش الإسرائيلي لاجتياح رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة والمكتظة بالنازحين.

وقال المسؤول الكبير في إدارة الرئيس جو بايدن لوكالة الصحافة الفرنسية: “لقد علّقنا الأسبوع الماضي إرسال شحنة واحدة من الأسلحة قوامها 1800 قنبلة، زنة الواحدة منها ألفا رطل (907 كيلوجرام)، و1700 قنبلة زنة الواحدة منها 500 رطل (226 كيلوجرام)”.

وأضاف: “لم نتّخذ قراراً نهائياً بشأن كيفية المضيّ قدماً في هذه الشحنة”.

واتّخذت إدارة بايدن هذا القرار عندما بدا لها أنّ إسرائيل على وشك أن تشنّ عملية برية كبيرة في رفح، وهو أمر تعارضه واشنطن بشدّة.

وقال المسؤول الأمريكي الكبير إنّ المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين ناقشوا البدائل لكنّ “تلك المناقشات متواصلة ولم تعالج مخاوفنا بالكامل”.

وأضاف: “عندما بدا أنّ القادة الإسرائيليين يقتربون من نقطة اتخاذ قرار بشأن مثل هكذا عملية، بدأنا بمراجعة متأنّية لعمليات نقل أسلحة معيّنة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في رفح. لقد بدأ ذلك في أبريل”.

وأوضح أنّ واشنطن “تركّز بشكل خاص” على القنابل الأثقل التي تزن الواحدة منها ألفي رطل “والتأثير الذي يمكن أن تحدثه في مناطق حضرية مزدحمة كما رأينا في أنحاء أخرى من غزة”.

وبحسب المسؤول الأمريكي فإنّ وزارة الخارجية في واشنطن تجري مراجعة لعمليات نقل أسلحة أخرى، بما في ذلك استخدام مجموعات القنابل الدقيقة المعروفة باسم JDAMs.

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