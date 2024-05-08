شركة تابعة لـ”البحر الأحمر العالمية” توقع عقدا بمشروع تطوير وسط جدة بـ113 مليون ريال

وقعت شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة – التابعة لشركة البحر الأحمر العالمية – عقد خدمات هندسية ومشتريات وإنشاء للأعمال التحضيرية بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية لمشروع تطوير وسط جدة مع شركة قادة البناء الحديث بقيمة 113 مليون ريال (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).

وقالت الشركة إن مدة العقد 379 يوما، وستقوم بالأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات للأعمال الكهربائية والميكانيكية الخاصة بإعداد الموقع، مشيرة إلى أن الأثر المالي لهذا المشروع سينعكس ابتداءً من الربع الثاني من العام 2024.

وقالت إن شركة البحر الأحمر العالمية وشركة ميم سين باء القابضة أطراف ذوي علاقة في العقد.