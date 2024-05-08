“حلواني إخوان” تسجل خسائر بـ4.6 مليون ريال في الربع الأول 2024

تحولت شركة حلواني إخوان إلى الخسارة خلال الربع الأول من العام الجاري، وسجلت خسائر بنحو 4.58 مليون ريال مقابل صافي ربح نحو 1.64 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وقالت الشركة في بيان لبورصة السعودية تداول، اليوم الأربعاء، إن تحقيق الخسائر في الربع الأول من 2024، على أساس سنوي، بسبب تأثر أرباح الشركة التابعة بانخفاض سعر صرف العملة في مصر بناء على قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه في مارس الماضي، إضافة لتحمل ضرائب ناتجة عن تحويل جزء من الأرباح المبقاة في الشركة التابعة لحساب الشركة في السعودية.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 255% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 270.36 مليون ريال، مقارنة بنحو 255.22 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.