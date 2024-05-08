“حلواني إخوان” تسجل خسائر بـ4.6 مليون ريال في الربع الأول 2024

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    مايو - مايو

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    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

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  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

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    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

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    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    12:00
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  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

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  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

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    أكتوبر - نوفمبر

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

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    نوفمبر - نوفمبر

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فريق التحرير

8 مايو 2024

“حلواني إخوان” تسجل خسائر بـ4.6 مليون ريال في الربع الأول 2024
اقتصاد
“حلواني إخوان” تسجل خسائر بـ4.6 مليون ريال في الربع الأول 2024

تحولت شركة حلواني إخوان إلى الخسارة خلال الربع الأول من العام الجاري، وسجلت خسائر بنحو 4.58 مليون ريال مقابل صافي ربح نحو 1.64 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وقالت الشركة في بيان لبورصة السعودية تداول، اليوم الأربعاء، إن تحقيق الخسائر في الربع الأول من 2024، على أساس سنوي، بسبب تأثر أرباح الشركة التابعة بانخفاض سعر صرف العملة في مصر بناء على قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه في مارس الماضي، إضافة لتحمل ضرائب ناتجة عن تحويل جزء من الأرباح المبقاة في الشركة التابعة لحساب الشركة في السعودية.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 255% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 270.36 مليون ريال، مقارنة بنحو 255.22 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

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