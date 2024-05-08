درجات حرارة قياسية تضرب العالم.. وأبريل الشهر الـ11 على التوالي

كشف علماء بالاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن أن شهر أبريل الماضي كان الشهر الحادي عشر على التوالي الذي تسجل فيه درجات حرارة عالمية قياسية.

وبحسب البيانات الصادرة عن خدمة تغير المناخ الأوروبية “كوبيرنيكوس”، فإن الشهر الماضي أيضا هو أول أبريل مسجل بدرجة حرارة متوسطة عالمية تزيد عن 15 درجة مئوية.

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بدوره قال رئيس “كوبيرنيكوس” كارلو بونتمبو، فإن زيادة تركيز الغازات الدفيئة “ستواصل دفع درجة حرارة العالم نحو مستويات قياسية جديدة”.

وأشارت كوبيرنيكوس إلى أن متوسط درجة حرارة الهواء عند السطح بلغ في أبريل 15.03 درجة مئوية، أعلى بمقدار 0.67 درجة مئوية من المتوسط في أبريل للسنوات من 1991 إلى 2020.

يشار إلى أن متوسطات درجات الحرارة العالمية من مايو 2023 إلى أبريل 2024، تعتبى هي الأعلى منذ بدء التسجيل، وهي تزيد بمقدار 1.61 درجة مئوية عن المتوسط ما قبل الثورة الصناعية.