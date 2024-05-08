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فريق التحرير

8 مايو 2024

مصرف الراجحي يعتزم إصدار صكوك مستدامة مقومة بالدولار

اقتصاد
مصرف الراجحي يعتزم إصدار صكوك مستدامة مقومة بالدولار

أعلن مصرف الراجحي عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، وفق بيان لبورصة السعودية تداول اليوم الأربعاء.

وقال المصرف إن الإصدار المحتمل سيكون بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى المؤسس من قبل المصرف في تاريخ 18 أبريل 2024، وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة في 25 مارس الماضي.

ومن المتوقع أن يتم إصدار الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية.

ومن أجل إدارة الطرح المحتمل، قام المصرف بتعيين كل من: شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك دبي الإسلامي بي جي اس سي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

وستكون الصكوك، صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار، على أن يتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك بناء على ظروف السوق.

وقال المصرف إن الهدف من الطرح، تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة ولتلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار التمويل المستدام للمصرف.

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