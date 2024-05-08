طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر” اليوم

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن بدء طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، اليوم الأربعاء، ويستمر حتى غدًا الخميس الموافق 9 مايو الجاري.

وتمكّن منصة “أبشر”، الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا، الذي يستمر حتى الغد.

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وأشارت الأدارة العامة للمرور عبر موقع “إكس” (تويتر سابقًا) إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.

وحددت الأدارة العامة للمرور طريقة المشاركة حيث يتم أولاً الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي، وبعدها اختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.