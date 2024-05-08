أرباح “الاتصالات السعودية” ترتفع إلى 3.3 مليار ريال بالربع الأول من 2024

ارتفعت أرباح شركة الاتصالات السعودية “اس تي سي” إلى 3.3 مليار ريال بالربع الأول من 2024، بزيادة نحو 5% على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان لتداول اليوم الأربعاء، إن ارتفاع الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 921 مليون ريال سعودي والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 768 مليون ريال سعودي، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 152 مليون ريال سعودي، وانخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 131 مليون ريال سعودي.

وفي المقابل، ارتفعت المصاريف التشغيلية بشكل طفيف بمبلغ 27 مليون ريال، وارتفع إجمالي المصاريف الأُخرى بمبلغ 60 مليون ريال سعودي.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الإيرادات خلال الربع الأول بمبلغ 921 مليون ريال سعودي، بسبب ارتفاع إيرادات اس تي سي السعودية بنسبة 1.2% مدعومة بارتفاع إيرادات وحدة العملاء بنسبة 6.7%، ووحدة النواقل والمشغلين بنسبة 5.7%، والذي قابله انخفاض إيرادات وحدة قطاع الأعمال. كما ارتفعت إيرادات الشركات التابعة بنسبة 13.0%.