تراجع أرباح “النهدي الطبية” إلى 232.9 مليون ريال بالربع الأول 2024

تراجعت الأرباح الصافية لشركة “النهدي الطبية” خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 232.9 مليون ريال بنسبة 4.7% على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان لتداول اليوم الأربعاء، إن المبيعات نمت في الربع الأول من العام 2024 بنسبة 7.2% لتسجل 2.257 مليار ريال مقارنة بـ 2.105 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت الشركة نمو المبيعات إلى استمرار الأداء القوي في قطاع الأدوية وتحسن النمو في فئات المنتجات غير الدوائية خاصةً في فئة منتجات التجميل، كما واصلت خدمات الرعاية الصحية ومجال البيع بالتجزئة في الإمارات زخم نموها حيث نمت بنسبة 120.7% و172.7% على التوالي.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 36.6% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 170.5 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.