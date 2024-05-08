تعيين رئيس تنفيذي مكلف لـ “جبل عمر للتطوير”

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن موافقة مجلس الإدارة على قبول استقال خالد محمد العمودي من منصب الرئيس التنفيذي، وتعيين رئيس تنفيذي مكلف خلفا له.

وبحسب بيان من الشركة لبورصة تداول اليوم الأربعاء، فإن مجلس الإدارة قرر تكليف سعد مشبب بن عيبان في منصب الرئيس التنفيذي اعتبارا من 31 مايو الجاري.

واستقال العمودي، من منصبه في شركة جبل عمر للتطوير لمتابعة مسيرته المهنية، وتسري الاستقالة اعتبارا من 30 مايو الجاري، وفق البيان.

يشغل سعد بن عيبان، منصب رئيس قطاع إدارة المشاريع في شركة جبل عمر للتطوير منذ العام 2021 و يمتلك خبرة تزيد عن 38 سنة في مجال إدارة المشاريع العملاقة شملت العديد من المناصب منها نائب الرئيس للمشاريع في شركة معادن ومنصب مدير العقود والمشتريات للمشاريع العملاقة في شركات سابك وعدة مناصب في شركة بتروكون الأمريكية مع أرامكو.