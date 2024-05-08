إزالة 966 سيارة تالفة بمكة المكرمة لتحسين المشهد الحضاري

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    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
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فريق التحرير

8 مايو 2024

إزالة 966 سيارة تالفة بمكة المكرمة لتحسين المشهد الحضاري

محليات
إزالة 966 سيارة تالفة بمكة المكرمة لتحسين المشهد الحضاري

نجحت أمانة العاصمة المقدسة بمشاركة ذراعها الاستثماري شركة البلد الأمين، في إزالة الهياكل والمركبات التالفة والسيارات الخربة والمهملة المنتشرة في بعض الأحياء ومجمعات الورش، بمختلف نواحي مكة المكرمة.

وأوضحت الأمانة أن ذلك في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على البيئة، وإزالة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري بالشوارع والأحياء والمخططات السكنية.

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وأشارت إلى أنه بلغ عدد السيارات والهياكل التي تم رفعها خلال الأسبوع الماضي 966 سيارة وهيكلًا، وتم نقل 205 من تلك السيارات من قبل أصحابها، في حين تم نقل أكثر من 700 سيارة عن طريق البلديات إلى مواقف حجز السيارات.

ويأتي ذلك بعد أن باتت تشكل خطرًا لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية ومضايقة المارة وتشويها للمظهر العام.

وذكرت الأمانة أن اللجان والفرق الميدانية التابعة للبلديات الفرعية مستمرة في حصر تلك السيارات والهياكل الخربة، مؤكدةً مواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالبيئة والتصدي لكافة أشكال التشوه البصري، وذلك حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة التي قد يترتب عليها العديد من الأضرار الصحية والبيئية والأمنية.

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وناشدت الأمانة أصحاب تلك السيارات بضرورة سرعة التجاوب برفع سياراتهم، داعيةً الجميع إلى التعاون بالإبلاغ عن المخالفات التي تشكل خطرًا على البيئة وخدشًا للمظهر العام، وذلك من خلال مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر قنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة.

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