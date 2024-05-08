إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم.. ورفح مغلق بفعل الاجتياح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ومنسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إعادة فتح معبر كرم أبو سالم للسماح بعبور المساعدات إلى قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال أغلق معبر كرم أبو سالم، بعد استهداف صاروخي لتجمع لجنود الاحتلال أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

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وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أن شاحنات المساعدات القادمة من مصر والتى قدمها المجتمع الدولى تصل بالفعل إلى المعبر.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معبر رفح أمس الثلاثاء، وأغلقت المعبر أمام شاحنات المساعدات إلى غزة، ومنعت فرق تابعة للأمم المتحدة من الوصول للمعبر الحدودي بين قطاع غزة ومصر، وهو المعبر الرئيسي لدخول المساعدات للقطاع.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الثلاثاء، بإن هناك اتفاقًا بين الولايات المتحدة وإسرائيل على نقل إدارة معبر رفح إلى شركة أمريكية خاصة، ولا يزال المعبر مغلق.