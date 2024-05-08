تحديد النطاق السعري لاكتتاب “سماسكو” بين 7 و7.5 ريال للسهم

أعلنت شركة الأهلي المالية، تحديد النطاق السعري للطرح العام الأولي المحتمل للشركة السعودية لحلول القوى البشرية “سماسكو” بين 7 و7.5 ريال سعودي للسهم الواحد.

وتتولى الأهلي المالية المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح المحتمل، وأعلنت وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة.

وتتمثل عملية الطرح في السوق الرئيسية، بطرح 120مليون سهم عادي من أسهم الشركة ، وهو ما يمثل 30% من رأس المال المصدر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل مساهمي الشركة الحاليين.