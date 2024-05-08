وفاة الممثل البريطاني إيان جيلدر.. بطل بـ “لعبة العروش” هزمه السرطان

توفي الممثل البريطاني إيان جيلدر، الذي اشتهر بأدائه لدور كيفان لانستر في مسلسل “لعبة العروش”، عن عمر يناهز 74 عامًا، بعد خمسة أشهر من إصابته بسرطان القناة الصفراوية.

أعلن خبر وفاته صديقه الممثل بن دانيلز عبر حسابه على إنستغرام، حيث كتب: “بحزن عميق وقلب مثقل، أكتب لأعلن وفاة إيان جيلدر العزيز. تم تشخيص إيان بسرطان القناة الصفراوية للمرارة في ديسمبر، وتوفي بالأمس، كنت بجانبه لتقديم الرعاية له لكن لم يكن لدى أي منا أي فكرة أن الأمر سيكون بهذه السرعة”.

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اشتهر جيلدر أيضًا بأدواره في مسرحيات شكسبير وأفلام مثل “ريتشل” و “إكس مان: فيروزا”. نال إشادة من النقاد لأدائه في “لعبة العروش”، حيث لعب دور العم الحكيم والماكر لعائلة لانيستر.

ولعب إيان جيلدر دور الأخ الأصغر للورد تايوين لانيستر (تشارلز دانس) في 12 حلقة من مسلسل لعبة العروش، وظهر في العديد من المسلسلات التلفزيونية منها: “Doctor Who، وSnatch، وFifteen-Love، وCasualty، وFather Brown، وThe Bill، وEdward the King، وI Thought You’d Gone”.

كان جيلدر ممثلًا موهوبًا وذا حضور قوي على المسرح والشاشة.