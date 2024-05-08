الأرصاد يُحذر: رياح شديدة تصل سرعتها لـ 49 كيلومترًا على مكة المكرمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من من هبوب رياح شديدة، على محافظات بحرة (الشعيبة) والليث وجدة، في منطقة مكة المكرمة.

وأوضح المركز أن الرياح تصل سرعتها من 40 إلى 49 كيلومترًا في الساعة، وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج.

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وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير وجازان ونجران تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

قي حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.