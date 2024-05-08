“مجموعة فقيه” تحدد سعر طرح أسهمها عند 57.5 ريال للسهم

حددت مجموعة فقيه للرعاية الصحية، السعر النهائي للسهم في الطرح العام الأولي عند 57.5 ريال للسهم، وهو الحد الأعلى النطاق السعري.

وتم تحديد النطاق السعري لطرح أسهم “مجموعة فقيه للرعاية الصحية” بين 53 – 57.5 ريال سعودي للسهم الواحد، وبدأت فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات الخميس 2 مايو 2024م واستمرت حتى حتى يوم الأربعاء 8 مايو 2024.

ستطرح الشركة 49.8 مليون سهم تمثل نسبة 21.47% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال.

ويشمل الطرح بيع 19.8 مليون سهم عادي من الأسهم الحالية من قبل المساهمين البائعين في الشركة، وهو ما يمثل 8.53% من رأس مال الشركة (بعد زيادة رأس مال الشركة)، وإصدار 30 مليون عادي جديد، وهو ما يمثل 12.93% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال.