الدولار يستعيد زخمه مع تراجع الين الياباني

سجل الدولار أداء قويا اليوم الأربعاء، ليعوض بعض الخسائر الناجمة عن تجدد الرهان على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا العام.

وتراجع الين الياباني لليوم الثالث مما أثار قلق المستثمرين من احتمال التدخل من جانب طوكيو، ما دفع مسؤولين يابانيين إلى إصدار تحذير أقوى حول تأثير ضعف العملة على الاقتصاد.

وارتفع الدولار في أحدث التعاملات 0.45% مقابل العملة اليابانية إلى 155.375 ين، ليبتعد عن أدنى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 151.86 ين بعد شكوك حول تدخل حكومي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنحو 0.18% إلى 105.6، فوق أدنى مستوى في شهر الذي سجله الأسبوع الماضي.

ويرى متعاملون أن السلطات اليابانية ضخت نحو 60 مليار دولار خلال الأيام القليلة الماضية لدعم العملة بعد أن سجلت أدنى مستوى لها منذ 34 عاما أمام الدولار عند نحو 160 ينا.

وقال محللون إن أي تدخل من طوكيو لن يدعم الين سوى لفترة مؤقتة نظرا للفجوة الواسعة بين سعر الفائدة في الولايات المتحدة واليابان.