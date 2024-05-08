السعودية والسنغال تتفقان على تعزيز التعاون في الزراعة والأمن الغذائي

اتفق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم الأربعاء، خلال زيارته لدكار، مع الرئيس السنغالي السيد عثمان سونكو، على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، في مجالات الزراعة، والأمن الغذائي، والثروة السمكية، والحيوانية.

وتأتي زيارة وزير البيئة والمياه والزراعة والوفد المرافق له، إلى السنغال، ضمن ضمن جولته لعددٍ من الدول الأفريقية.

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وخلال اللقاء، استعرض الوزير والرئيس السنغالي، أوجه التعاون والعلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، كما اتفق الجانبان على التنسيق بين المسؤولين في البلدين؛ لتعزيز وتطوير الشراكة بينهما في هذه المجالات.

وتأتي الجولة في إطار تفعيل مخرجات القمة السعودية الأفريقية التي عُقدت بالرياض في نوفمبر الماضي؛ بهدف تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بين المملكة والدول الأفريقية، إلى جانب الارتقاء بالشراكة الإستراتيجية بين المملكة وتلك الدول؛ وفقًا للمصالح المشتركة، والعمل على تحقيق التنمية والاستقرار.