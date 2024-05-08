المتلازمة “القلبية المِعدية”.. تراكم غازات الأمعاء يؤثر على صحة القلب

كشف صندوق التأمين الصحي بألمانيا إن متلازمة “رومهيلد” التي تعرف باسم المتلازمة “القلبية المِعدية”، وهي عبارة عن مشاكل في القلب تحدث بسبب تراكم الغازات في الأمعاء.

وأشار صندوق التأمين الصحي بألمانيا، إلى أن تسمية المتلازمة بـ”رومهيلد” جاء على اسم الطبيب الألماني لودفيج فون رومهيلد.

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وأفاد الصندوق أن يؤثر الهواء الزائد في الجزء العلوي من البطن يؤثر على موضع القلب ووظيفته.

أسباب المتلازمة “القلبية المِعدية”

ذكر الصندوق أن أسباب المتلازمة التي تؤدي لتراكم الغازات في الأمعاء، يعود إلى الإفراط في تناول الأطعمة التي تسبب تكوّن الغازات، مثل البصل والثوم والملفوف والبقوليات.

ومن بين الأسباب، عدم تحمل الطعام، مثل عدم تحمل اللاكتوز (سكر الحليب) وعدم تحمل الفركتوز (سكر الفاكهة)، والتهاب الأمعاء أو التهاب بطانة المعدة أو متلازمة القولون العصبي.

أعراض متلازمة “رومهيلد”

وأشار إلى أن أعراض المتلازمة تشمل تسارع ضربات القلب والشعور بضيق في الصدر وآلام الصدر وضيق التنفس وقصر النفس والهبّات الساخنة والدوار والتوتر والاضطراب الداخلي.

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وبحسب الصندوق، تشمل الأعراض متاعب في الجهاز الهضمي مثل الشعور بالامتلاء والانتفاخ وآلام البطن والتقلصات المعوية، والغثيان والقيء وفقدان الشهية والإسهال.

علاج المتلازمة

أكد الصندوق، أن اتباع نظام غذائي صحي والابتعاد عن الأطعمة المسببة للغازات تنشيط عملية الهضم من خلال ممارسة الرياضة، من الطرق التي يمكن اتباعها لعلاج المتلازمة والحفاظ على صحة القلب.

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ويمكن اللجوء إلى الأدوية، التي تحول دون نشوء الغازات، وتجنب التوتر النفسي.