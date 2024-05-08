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فريق التحرير

8 مايو 2024

أبل تطرح أجهزة لوحية جديدة.. والسعر يبدأ من 350 دولارا

منوعات
أبل تطرح أجهزة لوحية جديدة.. والسعر يبدأ من 350 دولارا

كشفت شركة أبل النقاب، الثلاثاء، عن أجهزة “آي باد” جديدة هي أحدث طرازات من هذه الأجهزة اللوحية تطرحها شركة التكنولوجيا العملاقة منذ نهاية العام 2022.

وتتميز الأجهزة الجديدة بشريحة أكثر فاعلية في المهمات التي تتطلّب ذكاء اصطناعيا.

وأشار نائب رئيس أبل، جون تيرنوس، في مقطع فيديو بُثّ عبر الإنترنت، إلى أنّ جهاز “آي باد برو” الجديد الذي لا تتعدى سماكته 5 ملم، “رفيع جداً”.

وبينما كانت الطرازات السابقة من أجهزة أبل اللوحية مجهزة بشرائح “إم 2″، جُهّز “آي باد برو” الجديد بشريحة “إم 4” من تصميم أبل.

بدوره، قال تيم ميليت، وهو نائب رئيس آخر في الشركة، إنّ الشريحة الجديدة تتمتع بفاعلية “إم 2″ نفسها ولكنّها تستخدم نصف كمية الطاقة”.

وركّز في حديثه على الأداء الذي تتمتع به شريحة “إم 4” في إدارة المهام التي تتطلب ذكاءً اصطناعياً، كتعديل الصور.

وينتظر محبو “آبل” أي إصدار أو ابتكار لها مرتبط بالذكاء الاصطناعي، في وقت يتزايد إطلاق الشركات المنافسة لها في سيليكون فاليه منتجات مجهزة بهذه التكنولوجيا.

وتعليقاً على الأجهزة الجديدة من “آبل”، قال المحلل في “ويدبوش” دان ايفز “إنّ التصميم الرفيع لجهاز آي باد برو مثير للإعجاب.

ومن شأن ميزات الذكاء الاصطناعي الإضافية أن تحدّ من المشاكل التي واجهها الزبائن سابقاً”.

ويبدأ سعر “آي باد برو” الجديد بألف دولار لطراز مقاسه 11 بوصة، و1300 دولار للطراز ذي المقاس 13 بوصة.

ولقاء 130 دولاراً، يمكن شراء قلم أبل الجديد “بنسل برو” الذي أضيف إليه مستشعر جديد. ويمكن لهذا القلم مثلاً تفعيل خيارات على الشاشة بنقرة بسيطة.

أما أجهزة “أيباد إير” الجديدة، فستُباع بأسعار تبدأ من 600 دولار للطراز الصغير، بينما انخفض سعر جهاز “أيباد” الأصلي إلى 350 دولارا بدل 430 دولارا.

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