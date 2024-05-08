السجن 15 سنة وغرامة مالية لمواطن روّج مؤثرات عقلية

أنهت نيابة المخدرات تحقيقاتها مع مواطن بتهمة ترويج كمية من مادة الأمفيتامين المؤثرة عقليًا، وحيازة كمية منها بقصد الاتجار، والتي عثر عليها مخبأة بطريقة سرية.

وأعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أنه تم إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكم قضائي بحقه، بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية.

اقرأ أيضًا: النيابة العامة: التستر وغسل الأموال يطيح بوافد و3 مواطنين لإخفائهم 200 مليون ريال

وأكدت النيابة العامة، على حزمها في مباشرة إجراءاتها الجزائية المشددة في جرائم المخدرات، وحرصها على حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة المهددة لأمن المجتمع.