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فريق التحرير

8 مايو 2024

استشاري قلب يوضح لـ”الوئام” أسباب السكتة القلبية وكيفية تجنبها

منوعات
استشاري قلب يوضح لـ”الوئام” أسباب السكتة القلبية وكيفية تجنبها السكتة الدماغية

الوئام – خاص

السكتة القلبية، أو توقف القلب المفاجئ، هي حالة طبية طارئة تتوقف فيها عضلة القلب عن النبض بشكل فعال، وينتج عن ذلك انقطاع تدفق الدم إلى الدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى، مما يؤدي إلى فقدان الوعي ووقف التنفس في غضون دقائق وقد تؤدي إلى الوفاة.

أسباب السكتة القلبية

ويقول البروفيسور صابر أبوالنظر أستاذ جراحة القلب بجامعة ألبرتا بكندا تحدث السكتة القلبية عندما يتوقف القلب فجأة عن ضخ الدم إلى الدماغ وبقية الأعضاء، وعلى الرغم من وجود أسباب مختلفة، فإن السبب الأكثر شيوعًا لاضطرابات النظم القلبية التي تؤدي إلى توقف القلب المفاجئ هو الرجفان البطيني، وهو حالة تتسم بنبضات قلب غير منتظمة وسريعة للغاية.

وتابع أبو النظر في تصريحات خاصة لـ”الوئام ” أن الأسباب الأخرى تشمل؛ تصلب الشرايين وعواقبه، مثل انسداد الشرايين، الذي يعد سببًا رئيسيًا إضافة إلى عدم انتظام ضربات القلب، وضعف عضلة القلب، والسكتة القلبية الناجمة عن المخدرات.

أبرز الأعراض

وأشار إلى أن في بعض الأحيان، لا تظهر أي أعراض تحذيرية قبل توقف القلب المفاجئ، ومع ذلك، قد يعاني بعض الأشخاص من ألم في الصدر وضيق في التنفس والدوخة أو الدوار والغثيان أو القيء والخفقان أو تسارع ضربات القلب.

الوقاية من السكتة القلبية

ولفت إلى أن الوقاية من السكتة القلبية تتضمن أولا معالجة عوامل الخطر مثل الوقاية من أمراض القلب بشكل عام، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون التعرف على العلامات التحذيرية وطلب الرعاية الطبية الفورية أمرًا بالغ الأهمية.

وذكر أستاذ جراحة القلب أن التدخل المبكر عن طريق الإنعاش القلبي الرئوي أو إزالة الرجفان يمكن أن يزيد من فرص التعافي أو البقاء على قيد الحياة.

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