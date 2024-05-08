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فريق التحرير

8 مايو 2024

وزير التعليم: نظام الفصول الدراسية الثلاثة قيد الدراسة

محليات
وزير التعليم: نظام الفصول الدراسية الثلاثة قيد الدراسة وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان

أوضح وزير التعليم يوسف البنيان، اليوم الأربعاء، أن نظام الفصول الدراسية الثلاثة قيد الدراسة حاليًا، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن القرار النهائي في الوقت المناسب.

وقال البنيان في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن وزارة التعليم شكلت فريقًا متخصصًا من مختلف الأجهزة والجهات ذات العلاقة، لدراسة مدى جدوى تطبيق نظام الفصوب الدراسية الثلاثة.

كما أشار البنيان، أن هناك تحوّلًا كبيرًا في أداء التعليم في المملكة. وأشار إلى أن الوزارة قد تحولت من دورها كمشغل إلى دورها التنظيمي، بعد صدور الموافقة الكريمة على الهيكل والدليل التنظيمي الجديد. وأكد أن هذا التحول جعل المنظومة التعليمية أكثر مرونة وسرعة، وساهم في تعزيز العمل الجماعي التكاملي.

وأعرب وزير التعليم عن حرصه على أن يكون للمعلم رؤية مستقبلية واضحة. فقد أكد أن مستوى التعليم يرتقي بارتقاء مستوى المعلم، إذ يعتبر المعلم الركيزة الأساسية لتطوير التعليم والمساهمة في بناء جيل منافس عالميًا، يتمتع بمهارات وقدرات تدريبية وتدريسية عالية.

وأشار وزير التعليم إلى أن المناهج المعتمدة في المملكة تأتي مواكبة للمعايير العالمية، وتتم تطويرها بمشاركة وتفاعل الجهات المعنية. وأكد أنه يتم صياغة فكر ومهارات وقيم أبناء المملكة وبناتها في المناهج، بهدف جعلها أكثر حداثة وتنوعًا، وتلبية متطلبات مهارات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية والاقتصاد الجديد.

وأكد وزير التعليم أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار كافة جوانبه الإيجابية والسلبية للنظام الجديد، مشددًا على حرص الوزارة على اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة العملية التعليمية وتحقيق أفضل النتائج للطلاب.

واستطرد قائلاً، إن الوزارة مهتمة بالمعلمين والمعلمات واستقرار العملية التعليمية التي ستؤدي إلى تعزيز نتائجها في النهاية.

واختتم تصريحاته بالقول أن أي قرار سيتم اتخاذه بشأن نظام الفصول الدراسية الثلاثة سيكون مبنيا على دراسات علمية ودقيقة.

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