وزير التعليم: نظام الفصول الدراسية الثلاثة قيد الدراسة

أوضح وزير التعليم يوسف البنيان، اليوم الأربعاء، أن نظام الفصول الدراسية الثلاثة قيد الدراسة حاليًا، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن القرار النهائي في الوقت المناسب.

وقال البنيان في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن وزارة التعليم شكلت فريقًا متخصصًا من مختلف الأجهزة والجهات ذات العلاقة، لدراسة مدى جدوى تطبيق نظام الفصوب الدراسية الثلاثة.

فيديو | وزير التعليم لـ #الإخبارية: الفصول الثلاثة حتى الآن تحت الدراسة pic.twitter.com/KgoZ2ylKkp — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 8, 2024

وأكد وزير التعليم أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار كافة جوانبه الإيجابية والسلبية للنظام الجديد، مشددًا على حرص الوزارة على اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة العملية التعليمية وتحقيق أفضل النتائج للطلاب.

واستطرد قائلاً، إن الوزارة مهتمة بالمعلمين والمعلمات واستقرار العملية التعليمية التي ستؤدي إلى تعزيز نتائجها في النهاية.

واختتم تصريحاته بالقول أن أي قرار سيتم اتخاذه بشأن نظام الفصول الدراسية الثلاثة سيكون مبنيا على دراسات علمية ودقيقة.