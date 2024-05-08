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فريق التحرير

8 مايو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: نتنياهو يهرب إلى الأمام باجتياح رفح

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: نتنياهو يهرب إلى الأمام باجتياح رفح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

الوئام – خاص

وافقت الفصائل الفلسطينية على صفقة وقف إطلاق النار في غزة، حيث أبلغ الجانب الفلسطيني مصر وقطر بالموافقة على الصفقة المقترحة وسط جدل حول موقف إسرائيل في ظل التصعيد الأخير في رفح.

إسرائيل تعرقل الصفقة

وقال هاني الجمل، الباحث في الشؤون الدولية والإقليمية، إنه من الواضح أن إسرائيل تعرقل هذه الصفقة من خلال عدة اتجاهات أبرزها الضغط اليميني المتطرف بقيادة نتنياهو لعدم إقرار الهدنة وبالطبع هذه محاولة استباقية لما قد تقوم به من عمليات عسكرية في رفح، على أمل القيام بعملية عسكرية موسعة في محاولة من الحكومة الإسرائيلية للهروب إلى الأمام بهذه العمليات العسكرية داخل رفح ومن ثم تصدير الأزمة أيضا لحماس والوسطاء مصر وقطر وطبعاً القيادة الأمريكية.

وأضاف “الجمل” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أنه للأسف نتنياهو ينصاع إلى مطالب وزير الدفاع الإسرائيلي إيتمار بن غفير وهو الستار الذي يستتر به من تنفيذ رغباته في العملية العسكرية الموسعة في رفح.

وتابع المحلل السياسي: “تأجيل هذه الصفقة يطيل عمر نتنياهو السياسي خاصة أنه يواجه خطر التوقيف من قبل الجنائية الدولية ولهذا يسعى لإيجاد صفقة شخصية تخرجه من هذه الأزمة”.

نتنياهو يهرب إلى الأمام

وأكد “الجمل”، أن نتنياهو يهرب إلى الأمام باجتياح رفح من خلال تقليل ما قامت به حماس من الموافقة على الورقة المصرية لإقرار الهدنة الإنسانية.

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