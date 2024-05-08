استشارية عيون تُحذر من مخاطر عمليات تغيير لون العين

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

8 مايو 2024

استشارية عيون تُحذر من مخاطر عمليات تغيير لون العين

منوعات
استشارية عيون تُحذر من مخاطر عمليات تغيير لون العين

انتشرت عمليات تغيير لون العينين، بواسطة جراحة تجميلية تتم عبر الليزر، ولاقت هذه العمليات إقبالاً من البعض، تحقيق حلم الحصول على لون العينين المفضل، لكن هناك مخاطر تسببها تلك العمليات.

تقول استشارية طب وجراحة العيون الدكتورة خديجة العطاس، إن هناك العديد من المخاطر وراء عمليات تغيير لون العينين، مشيرًا إلى أنه رغم تطور عمليات التجميل لكن لا توجد طريقة آمنة ومضمونة لتغيير اللون بشكل دائم.

وحذرت الدكتورة خديجة العطاس، في تصريحات خلال لقائها عبر برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” من مخاطر تغيير لون العين، مؤكدة أن جميع طرق تغيير لون العين غير مصرحة من قبل منظمة الصحة العالمية ولا من الجهات الصحية في السعودية.

مخاطر عمليات تغير لون العين

خلال اللقاء التلفزيوني، استعرضت استشارية طب وجراحة العيون، عددًا من الطرق المتداولة لتغيير لون العينين، مثل، وضع وشم على القرنية، واستخدام الليزر على القرنية، واستبدال القزحية.

اقرأ أيضًا: علامات تدل على نقص البروتين في الجسم

وأشارت إلى مخاطر هذه الطرق، حيث يؤدي وضع وشم على القرنية، إلى حساسية زائدة من الضوء وضعف النظر، موضحة أنها عملية تجرى عبر جلسات متعددة للوصول إلى اللون المطلوب.

وعن طريقة استخدام الليزر على القرنية، أكدت الدكتورة خديجة عطاس، أنها تؤدي إلى ذوبان القرنية وارتفاع ضغط العين وثقب القرنية والتهاب عنبية العين، مما قد ينتج عنه العمى.

وشرحت في اللقاء، أن عملية استبدال القزحية، هي عملية علاجية تُستخدم لمعالجة بعض الأمراض، وليست عملية تجميلية، وتنطوي على مخاطر كبيرة.

العدسات اللاصقة

وأكدت أن الطريقة الوحيدة الآمنة لتغيير لون العين بشكل مؤقت هي استخدام العدسات اللاصقة الملونة، ونصحت بضرورة العناية بها ونظافتها بشكل صحيح لتجنب حدوث مضاعفات مثل الحساسية وجفاف العين والتهابات.

ولفتت إلى مخاطر إهمال نظافة العدسات اللاصقة أو السباحة بها، محذرة من أن ذلك يسبب نمو بكتيريا على العدسات يصعب علاجها، مما قد يؤدي إلى العمى.

تابعنا: