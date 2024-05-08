استشارية عيون تُحذر من مخاطر عمليات تغيير لون العين

انتشرت عمليات تغيير لون العينين، بواسطة جراحة تجميلية تتم عبر الليزر، ولاقت هذه العمليات إقبالاً من البعض، تحقيق حلم الحصول على لون العينين المفضل، لكن هناك مخاطر تسببها تلك العمليات.

تقول استشارية طب وجراحة العيون الدكتورة خديجة العطاس، إن هناك العديد من المخاطر وراء عمليات تغيير لون العينين، مشيرًا إلى أنه رغم تطور عمليات التجميل لكن لا توجد طريقة آمنة ومضمونة لتغيير اللون بشكل دائم.

وحذرت الدكتورة خديجة العطاس، في تصريحات خلال لقائها عبر برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” من مخاطر تغيير لون العين، مؤكدة أن جميع طرق تغيير لون العين غير مصرحة من قبل منظمة الصحة العالمية ولا من الجهات الصحية في السعودية.

مخاطر عمليات تغير لون العين

خلال اللقاء التلفزيوني، استعرضت استشارية طب وجراحة العيون، عددًا من الطرق المتداولة لتغيير لون العينين، مثل، وضع وشم على القرنية، واستخدام الليزر على القرنية، واستبدال القزحية.

اقرأ أيضًا: علامات تدل على نقص البروتين في الجسم

وأشارت إلى مخاطر هذه الطرق، حيث يؤدي وضع وشم على القرنية، إلى حساسية زائدة من الضوء وضعف النظر، موضحة أنها عملية تجرى عبر جلسات متعددة للوصول إلى اللون المطلوب.

وعن طريقة استخدام الليزر على القرنية، أكدت الدكتورة خديجة عطاس، أنها تؤدي إلى ذوبان القرنية وارتفاع ضغط العين وثقب القرنية والتهاب عنبية العين، مما قد ينتج عنه العمى.

وشرحت في اللقاء، أن عملية استبدال القزحية، هي عملية علاجية تُستخدم لمعالجة بعض الأمراض، وليست عملية تجميلية، وتنطوي على مخاطر كبيرة.

العدسات اللاصقة

وأكدت أن الطريقة الوحيدة الآمنة لتغيير لون العين بشكل مؤقت هي استخدام العدسات اللاصقة الملونة، ونصحت بضرورة العناية بها ونظافتها بشكل صحيح لتجنب حدوث مضاعفات مثل الحساسية وجفاف العين والتهابات.

ولفتت إلى مخاطر إهمال نظافة العدسات اللاصقة أو السباحة بها، محذرة من أن ذلك يسبب نمو بكتيريا على العدسات يصعب علاجها، مما قد يؤدي إلى العمى.