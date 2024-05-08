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فريق التحرير

8 مايو 2024

تركي آل الشيخ يعلن عن مزاد خيري احتفاءً بنزال “حلبة النار”

منوعات
تركي آل الشيخ يعلن عن مزاد خيري احتفاءً بنزال “حلبة النار”

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، اليوم الأربعاء، عن الاحتفاء بنزال “حلبة النار” الذي سيقام في 18 مايو بين الملاكم في الوزن الثقيل تايسون فيوري والملاكم في الوزن نفسه أولكسندر أوسيك عبر ساعة يد صنعت يدويًا لهذا الحدث.

ومن المقرر أن تباع الساعة المميزة في المزاد العلني من قبل دار Sotheby’s للمزادات لصالح مؤسسة Make-A-Wish Foundation غير الربحية.

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يشار إلى أن تنفيذ العمل يأتي بتعاون منBig Time الإبداعية، و شركة “جاكوب أند كومباني” في تصميم ساعة بإصدار محدود للاحتفاء بذكرى هذا النزال التاريخي في عالم الملاكمة.

وستباع هذه القطعة المميزة في مزاد Sotheby’s، الوجهة الأولى في العالم للفنون والرفاهية، والتي تعزز الوصول وملكية الأعمال الفنية والمقتنيات الفاخرة الاستثنائية، خلال أسبوع النزال، حيث سيعود ريع المزاد العلني إلى (Make-A-Wish Foundation) غير الربحية، التي تعمل في مجال مساعدة تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بالأمراض الخطيرة في أكثر من 40 دولة حول العالم.

تصميم ساعة نزال “حلبة النار”

يشمل تصميم الساعة مجسم صغير لبطلي العالم الحاليين للوزن الثقيل، إلى جانب أيدي الساعة التي تعرض قفازًا موقّعًا من كل من الملاكمين فيوري وأوسيك على ميناء أسود مع إطار من الذهب الوردي.

وتتزين الساعة الحصرية بجوانب رمزية مختلفة تمثل نزال الوزن الثقيل التاريخي، ويظهر السوار الجلدي الأخضر وميناء الساعة على حزام النزال المميز والميدالية المقدمة من مجلس الملاكمة العالمي (WBC)، الشريك الرسمي لموسم الرياض.

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بدوره، أكد المستشار تركي آل الشيخ أن هذه فرصة فريدة من نوعها لامتلاك قطعة غير معهودة تمثل حدثًا مميزًا في تاريخ الملاكمة والرياضة ستتناقله الأجيال لعقود من الزمن، وستمثل هذه الساعة للفائز في المزاد قيمة خاصة تربطه مع الملاكمين من خلال امتلاكه واحدة من هذه الساعات الفريدة والأنيقة.

مزاد لتحقيق أمنيات الأطفال

وقال المستشار تركي آل الشيخ: “يسعدنا التبرع بكامل ريع المزاد العلني لمؤسسة (Make-A-Wish Foundation)، حتى تتمكن من تحقيق أمنيات المزيد من الأطفال حول العالم ومنحهم تجارب يمكن أن تسعدهم وعائلاتهم خلال الأوقات الصعبة.”

من جانبه، صرح نائب رئيس دار Sotheby’s للفن المعاصر، والمسؤول عن بيع المزاد العلني لهذا الحدث مايكل ماكاولي، قائلاً: “يسر دار Sotheby’s أن تستضيف هذا المزاد الخيري في المملكة، خلال نزال “حلبة النار” المرتقب للوزن الثقيل، فيما يعد بمواجهة ملحمية بين اثنين من أعظم الملاكمين في العالم.

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وأوضح أن المساعدة في جمع الأموال لصالح مؤسسة (Make-A-Wish Foundation) الخيرية المشهورة على نطاق واسع أمر مميز، فعلى مدى عقود، كرست المؤسسة الخيرية جهودها لخدمة الأطفال المصابين بأمراض خطيرة، ونجحت في تحقيق أكثر من نصف مليون أمنية غيرت حياتهم بمساعدة الجهات المانحة وأكثر من 27,000 متطوع من حول العالم، مؤكداً إمتنان دار Sotheby’s للمستشار تركي آل الشيخ على هذه الشراكة.”

وعبّر الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة Make-A-Wish الخيرية العالمية لوتشيانو مانزو عن امتنانه وحماسه للمزاد المنتظر، قائلاً: “تحمل المؤسسة رؤية لتحقيق أمنية كل طفل مؤهل، وتعاوننا مع الهيئة العامة للترفيه في السعودية سيضمن أن يحصل المزيد من الأطفال الذين يعانون من أمراض حرجة على أمنياتهم وفرصة لتحويل الخوف إلى ثقة والحزن إلى فرح والقلق إلى أمل.

وقال لوتشيانو مانزو: “نحن ممتنون جدًا للمستشار تركي آل الشيخ، وشركة جاكوب آند كومباني وSotheby’s وتايسون فيوري وأوليكساندر أوسيك على دعمهم.

وأبدى رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة جاكوب آند كومباني، جاكوب عرابو حماسه لرؤية نزال فيوري وأوسيك الذي وصفه بالتاريخي.

وقال: ”لدينا في جاكوب آند كومباني، تاريخ طويل في صنع ساعات فريدة خصيصًا للمقاتلين. وإنه لشرف بالنسبة لنا أن نصنع هذه الساعة (Astronomia Art Ring of Fire) الفريدة من نوعها محدودة الإصدار. خاصة أن عائدات الساعة ستذهب لواحدة من أهم الجمعيات الخيرية في العالم”.

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