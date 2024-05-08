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فريق التحرير

8 مايو 2024

خطوة واحدة في النظام الغذائي تحمي من الوفاة بالزهايمر

منوعات
خطوة واحدة في النظام الغذائي تحمي من الوفاة بالزهايمر

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن إضافة ملعقة واحدة فقط من زيت الزيتون إلى النظام الغذائي يوميًا يمكن أن يكون له فوائد صحية قوية تشمل الحماية ضد مرض الخرف “الزهايمر”.

وقالت آن جولي تيسييه، خبيرة التغذية بجامعة هارفارد الأمريكية، إن الأشخاص الذين يستخدمون زيت الزيتون للطهي يتمتعون بجودة نظام غذائي أفضل بشكل عام.

وأجرت تيسييه وزملاؤها بجمع نتائج الاختبارات التي أجريت على الممرضات والمهنيين الصحيين في أعوام السبعينيات والثمانينيات، وكان جميعهم خاليين من أمراض القلب والسرطان، ولكن وفي السنوات التي تلت ذلك، توفي 4751 من أصل 92383 مشاركًا تم اختيارهم لأسباب مرتبطة بالزهايمر.

ووجد الباحثون أن البالغين الذين يستهلكون أكثر من 7 جرامات من زيت الزيتون يوميًا، أي حوالي نصف ملعقة كبيرة، كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب الأمراض المرتبطة بالزهايمر بنسبة 28%، مقارنة بأولئك الذين لم يستهلكوا زيت الزيتون مطلقًا أو نادرًا.

وأوضحت الورقة البحثية الأمريكية أن زيت الزيتون قد يكون له تأثيرات مضادة للالتهابات وواقية للأعصاب بسبب محتواه العالي من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمركبات الأخرى ذات الخصائص المضادة للأكسدة مثل فيتامين E والبوليفينول.

وتؤكد تلك الدراسة ما كشفته دراسات سابقة أجريت على الحيوانات، والتي أشارت إلى أن أنواعًا معينة من الدهون، مثل الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون، يمكن أن يكون لها فوائد وقائية على الصحة، ويمكن أن تساعد مادة البوليفينول في منع تكون لويحات الأميلويد المرتبطة بمرض الزهايمر .

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