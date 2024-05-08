السياحة تعلن عن اتاحة تأشيرة الزيارة الالكترونية لمجموعة جديدة من الدول

أعلنت وزارة السياحة عن إضافة مجموعة جديدة من الدول إلى قائمة الدول المؤهلة للحصول على تأشيرة الزيارة للمملكة بشكل إلكتروني، وتضم هذه المجموعة كلا من كومنولث جزر البهاما، وباربادوس، وغرينادا، ليرتفع بذلك عدد الدول المسموح لمواطنيها بالحصول على التأشيرة الإلكترونية إلى 66 دولة.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتعزيز الانفتاح والتواصل مع مختلف بلدان العالم، وتحقيق الأهداف الواردة في رؤية المملكة 2030 للنهوض بقطاع السياحة وزيادة أعداد الزوار القادمين من الخارج إلى 70 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030.

وبالإضافة إلى مواطني الدول الست والستين، تسمح المملكة بالحصول على تأشيرة الزيارة لفئات محددة تشمل المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحملة التأشيرات السارية للزيارة إلى الولايات المتحدة أو بريطانيا، وحملة تأشيرات “الشنغن”، والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتيح التأشيرة السياحية للزوار غرض السياحة أو الزيارة العائلية أو حضور الفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة، وتسمح لحاملها بالمكوث داخل المملكة لمدة تصل إلى 90 يومًا.

وكانت وزارة السياحة قد أطلقت نظام تأشيرة الزيارة الإلكترونية في 27 سبتمبر 2019، بهدف تسهيل قدوم الزوار والسائحين من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بالعروض السياحية المتنوعة التي تقدمها المملكة، والمشاركة في الفعاليات السياحية والثقافية والترفيهية المتميزة التي تقام طوال العام.