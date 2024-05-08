السياحة تعلن عن اتاحة تأشيرة الزيارة الالكترونية لمجموعة جديدة من الدول

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    معرض الأخشاب

    12:00
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    مايو - مايو

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    12:00
  • 13 - 15
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    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
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    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
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    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

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    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
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    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
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    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

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    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    يونيو - يونيو

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    12:00
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  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

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  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

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    نوفمبر - نوفمبر

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فريق التحرير

8 مايو 2024

السياحة تعلن عن اتاحة تأشيرة الزيارة الالكترونية لمجموعة جديدة من الدول

منوعات
السياحة تعلن عن اتاحة تأشيرة الزيارة الالكترونية لمجموعة جديدة من الدول

أعلنت وزارة السياحة عن إضافة مجموعة جديدة من الدول إلى قائمة الدول المؤهلة للحصول على تأشيرة الزيارة للمملكة بشكل إلكتروني، وتضم هذه المجموعة كلا من كومنولث جزر البهاما، وباربادوس، وغرينادا، ليرتفع بذلك عدد الدول المسموح لمواطنيها بالحصول على التأشيرة الإلكترونية إلى 66 دولة.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتعزيز الانفتاح والتواصل مع مختلف بلدان العالم، وتحقيق الأهداف الواردة في رؤية المملكة 2030 للنهوض بقطاع السياحة وزيادة أعداد الزوار القادمين من الخارج إلى 70 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030.

وبالإضافة إلى مواطني الدول الست والستين، تسمح المملكة بالحصول على تأشيرة الزيارة لفئات محددة تشمل المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحملة التأشيرات السارية للزيارة إلى الولايات المتحدة أو بريطانيا، وحملة تأشيرات “الشنغن”، والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتيح التأشيرة السياحية للزوار غرض السياحة أو الزيارة العائلية أو حضور الفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة، وتسمح لحاملها بالمكوث داخل المملكة لمدة تصل إلى 90 يومًا.

وكانت وزارة السياحة قد أطلقت نظام تأشيرة الزيارة الإلكترونية في 27 سبتمبر 2019، بهدف تسهيل قدوم الزوار والسائحين من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بالعروض السياحية المتنوعة التي تقدمها المملكة، والمشاركة في الفعاليات السياحية والثقافية والترفيهية المتميزة التي تقام طوال العام.

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