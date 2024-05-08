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    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

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    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

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    سبتمبر - سبتمبر

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

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    سبتمبر - سبتمبر

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    سبتمبر - سبتمبر

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    سبتمبر - سبتمبر

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    أكتوبر - أكتوبر

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    أكتوبر - أكتوبر

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    نوفمبر - نوفمبر

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فريق التحرير

8 مايو 2024

للعام السادس.. وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة “طريق مكة” من سبع دول

محليات
للعام السادس.. وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة “طريق مكة” من سبع دول

استمرارًا لجهود السعودية لتسهيل رحلة الحج على ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم، تستمر وزارة الداخلية في تفعيل مبادرة “طريق مكة” للسنة السادسة على التوالي.

ع / حج / مبادرةُ طريقِ مكة .. مبادرةٌ متطورةٌ نحو الحج الرقمي 1443-11-16(واس)وتستهدف هذه المبادرة إحدى عشرة صالة وصول في سبعة مطارات في دول مثل المغرب وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش وتركيا وساحل العاج.

وتهدف مبادرة “طريق مكة” إلى تبسيط وتيسير إجراءات سفر الحجاج من بلادهم إلى المملكة لأداء مناسك الحج، وتشمل هذه الخدمات إصدار التأشيرات إلكترونياً والتحقق من توفر الشروط الصحية، ثم إنهاء إجراءات دخول المملكة من المطارات المقصودة، وتجميع الأمتعة وتوصيلها إلى مقر الإقامة في المشاعر المقدسة.

وتساهم عدة جهات حكومية سعودية في تنفيذ هذه المبادرة، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة الحج والعمرة ووزارة الإعلام والمديرية العامة للجوازات وهيئة الطيران المدني وهيئة الجمارك والضرائب والزكاة، بجانب الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وتعد مبادرة “طريق مكة” واحدة من أهم المبادرات التي تندرج تحت برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وهو أحد البرامج المهمة لرؤية السعودية 2030، وقد شهدت المبادرة نجاحًا كبيرًا لخدمة نحو 618 ألف حاج منذ تدشينها في عام 2017.

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