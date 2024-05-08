سلالة جديدة من كورونا “يصعب إيقافها” تُثير القلق

أثارت سلالة جديدة من فيروس كورونا قلق خبراء الصحة حول العالم، حيث تُشير التوقعات إلى احتمالية تفشي موجة جديدة من المرض، خاصة مع ازدياد مقاومة هذه السلالة للقاحات الحالية.

هذه السلالة، التي أُطلق عليها اسم “FLiRT”، يُعتقد أنها تشكل حوالي 25٪ من حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة حاليًا، وفق صحيفة “ميرور” البريطانية.

من جهة أخرى، ذكر موقع “ديلي ستار” وجود متحوّر آخر يُعرف باسم “KP.1.1″، والذي يمثل حوالي 7.5٪ من حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة، هناك مخاوف من انتشاره في أنحاء العالم.

وقال المتحدث باسم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الفيروسات تتغير باستمرار من خلال الطفرات، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى ظهور سلالات جديدة تكون أكثر صعوبة في السيطرة عليها وتقاوم العلاجات واللقاحات، وقد يصبح من الصعب إيقاف انتشار الفيروس بعد ذلك.

وأشار إريك توبول، نائب رئيس مركز “سكريبس” للأبحاث، إلى أن هذه السلالات الجديدة قد تسبب زيادة كبيرة في حالات المرض.

رغم تطور الفيروس، إلا أن أعراض الإصابة به تظل مشابهة للأعراض المعروفة، مثل ارتفاع درجة الحرارة، السعال، فقدان حاستي الشم والتذوق، وضيق التنفس، والتهاب الحلق وانسداد أو سيلان الأنف وفقدان الشهية والإسهال.