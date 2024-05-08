سر بكاء الحكم بعد صافرة نهاية بوروسيا دورتموند وباريس

ألتقطت عدسات الكاميرات الإيطالي دانييلي أورساتو، حكم مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي مع ضيفه فريق بوروسيا دورتموند الألماني، أمس الثلاثاء، وهو يبكي عقب نهاية المباراة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل بوروسيا دورتموند الألماني، لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما كرر فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف نظيف، في إياب نصف نهائي المسابقة.

وظهر أورساتو، وهو يبكي بعد إطلاقه صافرة نهاية المباراة، بتأهل الفريق الألماني للمباراة النهائية لدوري الأبطال، للمرة الثالثة في تاريخه.

وذكر الصحفي خوسيه رودريجيز، أن أورساتو، صاحب الـ 49 عاما، بكى لأنه قاد مباراته الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، حيث يعتزم الاعتزال عقب نهاية منافسات يورو 2024 في ألمانيا.