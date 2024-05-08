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8 مايو 2024

“الصحة العالمية” تحذّر: الوقود بجنوب غزة يكفي لتشغيل المستشفيات 3 أيام فقط

دوليات
“الصحة العالمية” تحذّر: الوقود بجنوب غزة يكفي لتشغيل المستشفيات 3 أيام فقط CORRECTION / Patients and internally displaced people are pictured at Al-Shifa hospital in Gaza City on November 10, 2023, amid ongoing battles between Israel and the Palestinian Hamas movement. Heavy fighting was raging near Al-Shifa hospital, with Israel saying it had killed dozens of militants and destroyed tunnels that are key to Hamas's capacity to fight. Israel launched an offensive in Gaza after Hamas fighters poured across the heavily militarised border on October 7, killing 1,400 people, mostly civilians, and taking around 240 hostages. (Photo by Khader Al Zanoun / AFP) / The erroneous mention appearing in the metadata of this photo by Ismail Zanoun has been modified in AFP systems in the following manner: [byline is Khader Al Zanoun] instead of [Ismail Zanoun]. Please immediately remove the erroneous mention from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن الوقود الموجود في جنوب قطاع غزة يكفي لتشغيل الخدمات الصحية لثلاثة أيام أخرى فقط.

ولجأ مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى جنوب غزة هرباً من الحرب في شمال القطاع.

وهددت إسرائيل بشن هجوم كبير على مدينة رفح لحين القضاء على الآلاف من مقاتلي حركة حماس الذين تقول إنهم يتحصنون هناك وإن قواتها تحارب الحركة على مشارف المدينة.

وذكرت المنظمة أنه رُفض تسليم شحنة وقود اليوم الأربعاء، وأن مستشفى أبو يوسف النجار، وهو واحد من ثلاثة مستشفيات في المدينة، لم يعد يعمل بالفعلوأن بعض معداته نُقلت إلى مستشفيات ميدانية.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس: “قامت منظمة الصحة العالمية بتخزين بعض الإمدادات مسبقاً في المستودعات والمستشفيات، لكن بدون تدفق المزيد من المساعدات إلى غزة، لا يمكننا مواصلة دعمنا للمستشفيات لإنقاذ الأرواح”.

وأضاف أن المنظمة ستظل في المنطقة لتقديم الخدمات الصحية.

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