“الصحة العالمية” تحذّر: الوقود بجنوب غزة يكفي لتشغيل المستشفيات 3 أيام فقط

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن الوقود الموجود في جنوب قطاع غزة يكفي لتشغيل الخدمات الصحية لثلاثة أيام أخرى فقط.

ولجأ مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى جنوب غزة هرباً من الحرب في شمال القطاع.

وهددت إسرائيل بشن هجوم كبير على مدينة رفح لحين القضاء على الآلاف من مقاتلي حركة حماس الذين تقول إنهم يتحصنون هناك وإن قواتها تحارب الحركة على مشارف المدينة.

وذكرت المنظمة أنه رُفض تسليم شحنة وقود اليوم الأربعاء، وأن مستشفى أبو يوسف النجار، وهو واحد من ثلاثة مستشفيات في المدينة، لم يعد يعمل بالفعلوأن بعض معداته نُقلت إلى مستشفيات ميدانية.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس: “قامت منظمة الصحة العالمية بتخزين بعض الإمدادات مسبقاً في المستودعات والمستشفيات، لكن بدون تدفق المزيد من المساعدات إلى غزة، لا يمكننا مواصلة دعمنا للمستشفيات لإنقاذ الأرواح”.

وأضاف أن المنظمة ستظل في المنطقة لتقديم الخدمات الصحية.