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فريق التحرير

8 مايو 2024

وزير التعليم أمام مجلس الشوري: المؤسسات التعليمية استوعبت 72% من ذوي الاحتياجات الخاصة في 2023

محليات
وزير التعليم أمام مجلس الشوري: المؤسسات التعليمية استوعبت 72% من ذوي الاحتياجات الخاصة في 2023

قال وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان إن وزارة التعليم أولت اهتمامًا بالغًا بخدمة ذوي الاحتياجاتِ الخَاصةِ المُلتحقينَ بالمؤسساتِ التعليميةِ، مشيرًا إلى أن النسبة ارتفعتْ من 42% في عام 2020 إلى 72% في عام 2023م.

وأضاف وزير التعليم، خلال جلسة اليوم بمجلس الشورى، أن الوزارة تطور السِّياساتِ والضوابطِ التي تخدمُ العمليةَ التعليميةَ للطلبةِ ذوي الإعاقةِ، وإعدادِ الخططِ والبَرامجِ التعليميةِ التي تهدفُ إلى تحقيقِ أحد أهداف التنميةِ المستدامةِ المتمثل في “تقديمِ تعليمٍ جيدٍ منصفٍ شاملٍ للجميعِ وتعزيزِ فرصِ التعلّمِ مدى الحياةِ للجميعِ”، مواكبةً لرؤية السعودية 2030.

كما أكد الوزير أن أكثر نسبة توظيف في الوظائف التعليمية التي طرحت العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة كانت لذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفًا أن وزارة التعليم أنشأت إدارة خاصة لإدارة هذا الملف.

9 آلاف و296 مقترح واستفسار

وأعلن رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، خلال الجلسة، أنهم تلقوا أكثر من 9 آلافٍ و296 مقترحًا واستفسارًا في مختلف الجوانب، التي تنوعت بين استفسارات المواطنين، منها ما يتعلق بالتخصيص في التعليم، والخطة التي تعمل الوزارة عليها حاليًا، وتساؤلات عن التعليم الأهلي وما يتعلق بحقوق ملاّك المدارس، ودور المدارس الأهلية في العملية التعليمية، بالإضافة إلى هموم المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بمختلف أشكالها.

وأضاف وزير التعليم أن “هناك تحولًا كبيرًا في أداء التعليم في السعودية”، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم انتقلت من كونها مشغلًا إلى دورها التنظيمي، بعد صدور الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي الجديد؛ لتصبح المنظومة التعليمية أكثر مرونة وسرعة وتعزّز العمل الجماعي التكاملي.

وقال الوزير: “نحرص أن يكون للمعلم رؤية مستقبلية واضحة، فمستوى التعليم يرتقي بارتقاء مستوى المعلم فهو الركيزة لتطوير التعليم، والإسهام في بناء جيل منافس عالميًا بما يملكه من مهارات وقدرات تدريبية وتدريسية عالية”.

كما أكد وزير التعليم أن المناهج في السعودية تأتي مواكبة للمعايير العالمية، ويتم تطويرها بمشاركة وتفاعل الجهات ذات العلاقة في صياغة فكر ومهارات وقيم أبنائنا وبناتنا لتكون المناهج أكثر حداثة وتنوعًا، وتحقّق متطلبات مهارات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية والاقتصاد الجديد.

تعزيز دور مجلس شؤون الجامعات

وفيمَا يَتعلقُ بمنظُومةِ التَّعليمِ الجَامعيِّ، أوضح وزير التعليم أن الوزارة عملت على تعزيز دور مجلس شؤون الجامعات للقيام بمهامه في تنظيمِ التعليم الجامعي وتطوير منظُومته، وسدِّ الفجوةِ بينَ مُخرجاتِه ومتطلباتِ سوقِ العملِ، وتعزيز البحث العلمي والابتكار.

كما أوضح أن الوزارة تعمل على شراكات محلية ودولية لتطوير المعلمين ومديري المدارس؛ للرفع من أدائهم وتمكينهم، مؤكدًا في هذا الصدد أن منظومة التعليم لن تنجح في تحقيق مستهدفاتها إلا بالشراكة مع المعلمين والمعلمات.

نحمي العلاقة التعاقدية بين أولياء الأمور والمدارس

وردًا على سؤال بشأن الرسوم الدراسية وحفظ العلاقة التعاقدية بين أولياء الأمور وملاك المدارس الأهلية، قال وزير التعليم إن الوزارة لها دور أساس في حماية الطالب والطالبة من أي تحديات بما فيها التعاقدية بين الأسرة والمدرسة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه من خلال العمل المشترك مع وزارة العدل تم إيجاد عقدٍ تنفيذي في منصة مدارس، تبعد الطالب عن أي مشاكل تعاقدية وتضمن حفظ حقوق المستثمرين.

وفي تساؤل آخر من أعضاء المجلس حول معايير المفاضلة في الدبلوم التربوي وعدم إيجاد بديل عنه ووضعه كأولوية أولى في التعيين على الوظائف التعليمية، قال وزير التعليم: “مع اعتماد المعايير المهنية واشتراط تحقيقها للترشح للوظائف التعليمية بما يضمن أهلية المتقدم لها ومناسبته لممارسة مهنة التعليم، تراجع الوزارة حاليًا معايير المفاضلة على الوظائف التعليمية بما يحقق المساواة بين جميع المؤهلات وأن تكون الأولوية للترشيح معتمدة على تحقيق المعايير المهنية”.

وفي ردٍّ على سؤال حول الشراكة مع القطاع الخاص، بيّن أن الوزارة أصدرت حزمة من القرارات لدعم القطاع الخاص في القيام بدوره البارز في تطوير منظومة التعليم, كالسماح بالاستفادة من المباني التعليمية في المجالات المتنوعة، وتعزيز مداخيلهم الاقتصادية.

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