باريس سان جيرمان يخطط لخطف ياسين بونو من الهلال

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وضع الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال ، ضمن اهتماماته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب الفريق الباريسي في الاستفادة من خدمات بونو حارس المنتخب المغربي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب موقع “todofichajes” الإسباني، فأن فريق باريس سان جيرمان يفكر في التعاقد مع حارس المنتخب المغربي، ليكون بديلا للحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، الذي يقدم مستويات لا تقنع المدرب الإسباني لويس إنريكي.

وأضاف الموقع الأسباني نقلا عن مصارده، إن الحارس قدم مستويات كبيرة هذا الموسم رفقة فريق الهلال؛ مما جعل أبواب كرة القدم الأوروبية تفتح أمامه مرة أخرى.

وأوضح المصدر نفسه أن الفترة المقبلة ستشهد بداية المفاوضات الباريسية مع إدارة النادي السعودي.