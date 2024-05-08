“مايكروسوفت” تطور نموذج ذكاء اصطناعي للمخابرات بدون إنترنت

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    معرض الأخشاب

    12:00
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    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
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    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
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    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
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    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    12:00
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    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

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    نوفمبر - نوفمبر

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فريق التحرير

8 مايو 2024

“مايكروسوفت” تطور نموذج ذكاء اصطناعي للمخابرات بدون إنترنت

منوعات
“مايكروسوفت” تطور نموذج ذكاء اصطناعي للمخابرات بدون إنترنت

طوّرت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية نموذجًا فريدًا من نوعه للذكاء الاصطناعي التوليدي يُمكنه العمل دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، مُصمّم خصيصًا لتلبية احتياجات وكالات الاستخبارات الأمريكية.

يُعدّ هذا الإنجاز الأول من نوعه، حيث أن معظم نماذج الذكاء الاصطناعي تعتمد على الخدمات السحابية للتعلم واستنتاج الأنماط من البيانات، الأمر الذي يُشكل خطرًا أمنيًا على المعلومات السرية.

ويُتيح هذا النموذج الجديد لوكالات الاستخبارات تحليل الكميات الهائلة من البيانات السرية المولدة يوميًا دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، مما يضمن الأمان والحفاظ على السرية.

وأكد ويليام تشابيل، كبير مسؤولي التكنولوجيا في مايكروسوفت للمهام الاستراتيجية والتكنولوجيا، أن الشركة قامت بنشر نموذج الذكاء الاصطناعي المُعتمد على تقنية GPT4 والعناصر الرئيسية التي تدعمه عبر السحابة، مع بيئة معزولة عن الإنترنت.

وأشار مسؤولو الاستخبارات إلى رغبتهم في الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إحداث نقلة بمختلف مجالات العمل، مع التركيز على تحليل البيانات السرية بشكل آمن وفعال.

وأكدت الشركة أن نموذج GPT4 المستضاف في السحابة مستقر وثابت، مما يعني أنه يمكنه قراءة الملفات بدون الحاجة إلى التعلم منها أو الاتصال بشبكة الإنترنت المفتوحة.

وبفضل هذه الخصائص، يمكن للحكومة الحفاظ على نموذجها ومنع جمع المنصة للمعلومات السرية، مما يوفر بيئة آمنة لتحليل البيانات الحساسة.

وعلى الرغم من أن النظام النظري يُمكّن حوالي 10000 شخص من الوصول إلى نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أن الخدمة الآن تحتاج إلى اختبار واعتماد من مجتمع الاستخبارات قبل استخدامها بشكل رسمي.

ويُعدّ تطوير هذا النموذج خطوة هامّة في دمج الذكاء الاصطناعي في مجال الاستخبارات، وتسعى العديد من الدول إلى استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين قدراتها الاستخباراتية.

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